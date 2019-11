VIDEO | Marcelo Gallardo: "No tuvimos rebeldía para darlo vuelta"

10/11/2019 - 15:47 Mundo River

River Plate dejó escapar una buena chance en la Superliga. Esta mañana, recibió a Rosario Central en el Monumental y perdió 1-0 por la fecha 13 del certamen.

El equipo no le encontró la vuelta al conjunto de Diego Cocca y pagó caro el error de Lucas Martínez Quarta que derivó en el tanto del Canalla.



Tras el partido, Marcelo Gallardo evaluó el papel del Más Grande y expresó: "No tuvimos un buen día. Cuando no tenés un buen día, tenés posibilidades de perder. Perdimos contra un rival que no hizo méritos para ganar. No tengo muchos argumentos para detallar cuando en general no jugamos bien".



A su vez, el DT lamentó la falla de Martínez Quarta en el inicio de la segunda parte: "En el segundo tiempo, cuando nosotros empezamos a tener otra posición y el rival se empezó a desgastar, les ofrecimos la posibilidad del gol y ellos se hicieron más fuertes. Tuvieron más energía para defender esa diferencia y ese gol a nosotros nos dañó".



"CUANDO JUGÁS MAL, PERDÉS"#SuperligaxFOX | Marcelo Gallardo reconoció el bajo desempeño de su equipo en la derrota ante Rosario Central. pic.twitter.com/beroLGZ6VS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 10, 2019

Incluso, reconoció que La Banda careció de varios detalles para remontar el resultado: "No tuvimos la frescura, creatividad o rebeldía para dar vuelta la historia. El gol de ellos nos pegó muy fuerte, quedaba tiempo, pero no le encontramos la vuelta, también por el buen trabajo defensivo que hizo Central".Pese a la derrota, Gallardo resaltó que está haciendo jugar a los futbolistas que considera que se encuentran mejor: "Estoy poniendo el mejor equipo que creo que podemos poner en cancha. Son partidos espaciados, no tenemos un calendario apretado. Quiero darle rodaje al equipo que viene jugando habitualmente, creo que es el mejor equipo que tengo disponible".Por otra parte, el DT lamentó que las tres derrotas del Más Grande en la Superliga fueron en casa: "Es lo que, tal vez, más me duele. Me duele perder puntos en nuestra cancha y con nuestra gente. No creo que hayamos merecido perder en nuestra cancha, en aquellos partidos. Conno estuvimos lúcidos. Contra Vélez mucho menos, no merecimos perder y perdimos. Y hoy lo mismo. Si hay un rival que hace méritos cuando juega mejor que vos o es superior, no tengo problema en admitirlo. Hoy no fue el caso. Contra Talleres por ahí sí, nos ganaron bien ese partido. Hoy entregamos una posibilidad y nos hicieron el gol. No hicimos los méritos suficientes para empatar".