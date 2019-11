El panorama de Axel se pone cada vez más oscuro

12/11/2019 - 21:33 Pura Vida

Si bien en septiembre pasado el nombre de Axel ya había comenzado a ser vinculado con rumores de acoso sexual, luego de que las cámaras de televisión registraran un gesto “incómodo” de Tini Stoessel por la mano del cantante sobre su hombro, durante la presentación del espectáculo “Únicos”, en España, fue recién la denuncia realizada ante la Justicia por una joven de Río Negro, por abuso sexual simple, lo que terminó haciendo colapsar el presente del también exjurado de La Voz Argentina.

Y como si el silencio ante las acusaciones, que fue incluso cuestionado por su colega Patricia Sosa no fuera suficiente para sembrar dudas, ayer se supo que Axel Patricio Fernando Witteveen, se negó a las pericipas solicitados por la defensa de la joven víctima.

Como se recordará la denuncia contra Axel se realizó hace poco más de un mes por un hecho ocurrido hace dos años en Catriel, Río Negro.

“Lo pedimos el 31 de octubre, basado en el principio de igualdad ya que a mi clienta la llamaron a los pocos días (de haber hecho la denuncia) para hacerse la pericia a ver si fabulaba, se presentó y se la hizo”, reveló José D’Antona, abogado de la mujer que denuncio al cantante ante la Justicia.

Además, anticipó durante una entrevista con un programa de El Trece: “No creo que falte una semana o diez días para que haya otra denuncia también contra Axel”.

Y agregó: “Lo que puedo adelantar, es que la denunciante es mayor de edad. El episodio no está prescripto. Hasta ahí puedo avanzar”.

El abogado cordobés señaló, por otra parte, que “hace un mes, cuando empezó esto, se alzaban las voces de siempre que dudaban. En ese momento yo dije que podían llegar a haber otras denuncias”.

Y sobre las víctimas, reflexionó: “No hay que presionarlas nunca. Hay que tener paciencia. Si no quieren hablar nunca, no hablan nunca. No sé si será en dos días más o quince días más, pero ya hay otra denuncia”.

Respecto de la negativa del cantante a los estudios que fueron solicitados, el abogado explicó que para que haya igualdad entre ambas partes, pidió que le realizaran pericias a Axel ya que en Río Negro no son obligatorias, como sí lo son en otras provincias.

“Presenté el pedido con estos fundamentos y a los tres días llegó un escrito de la defensa de él, claramente con instrucciones precisas, diciendo que por determinadas razones jurídicas no lo iba a hacer”, agregó el letrado.

Ahora, la fiscalía deberá determinar si avanza con el pedido de pericias al cantante o no.

Se viene su cuarto hijo

La denuncia de la joven de Río Negro no solo habría minado su carrera musical, sino que también estaría haciendo tambalear su vida familiar. De acuerdo con versiones que compartió Jorge Rial, en Intrusos, Delfina Lauría, la esposa de Axel no le estaría brindando su apoyo. Además, reveló que estaría cursando el tercer mes de embarazo, del cuarto hijo de la pareja. Ya son padres de Agueda (9), Aurelia (6) y Fermín (4).

“Esto afectó directamente a su familia. No están separados, pero... están ahí. La mujer bancó la parada con videos y todo hasta el momento en que sale la denuncia, el 16 de octubre. Hasta ese momento bancaba todo porque eran rumores. Ahí es cuando se quiebra la familia. Todos eran trascendidos hasta que fueron a la Justicia. Ahí la mujer le dijo ‘vení, pará, hasta acá’. Después todo lo demás eran trascendidos, la podés dibujar, hasta acá”, lanzó Rial.