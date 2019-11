Las finales se jugarán el lunes 18, en el estadio Doctor Osvaldo Juárez

12/11/2019 - 22:23 Semillero

El Torneo Clausura 2019, que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol, vivirá su jornada final el próximo lunes 18 de noviembre, en el estadio Doctor Osvaldo Juárez de La Banda.

La cancha de Central Argentino es la elegida para la disputa de las finales en las cuatro categorías: Sexta, Séptima, Octava y Novena. El horario de inicio está previsto para las 7.30, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer encuentro.

La particularidad de esta definición es que los ocho equipos finalistas son distintos, aunque dos representan a la misma institución ya que Mitre Negro y Mitre Amarillo llegaron a la final en Séptima y Octava, respectivamente. El primero tendrá como adversario en la definición a Güemes, mientras que Mitre Amarillo enfrentará por el título a Estudiantes.

En tanto, en la categoría mayor, Sexta, los finalistas son Unión Santiago e Instituto Deportivo Santiago. Mientras que en la divisional menor, Novena, el último partido del Clausura lo animarán Comercio e Independiente de Fernández.

La mañana del feriado del lunes será ideal para seguir de cerca la definición en la cancha del Albo de La Banda, que tendrá la siguiente programación: 7.30, Unión Santiago vs. Instituto Deportivo Santiago (Sexta); Comercio vs. Independiente de Fernández (Novena); Mitre Amarillo vs. Estudiantes; Güemes vs. Mitre Negro.

Resultados

Las semifinales fueron la gran atracción del pasado fin de semana. En Sexta, Unión Santiago se impuso a Sarmiento por 2 a 1, mientras que Instituto Deportivo Santiago y Agua y Energía igualaron 1 a 1. En la definición por penales, “La Gloria” estuvo más certera y ganó 3 a 1.

En Séptima, Mitre Negro derrotó por 2 a 0 a Central Argentino, mientras que el clásico del oeste entre Güemes y Central Córdoba finalizó sin goles. En los penales, el Gaucho se impuso 3-1.

En Octava División, Mitre Amarillo fue verdugo de Central Argentino, derrotándolo por 1 a 0. En tanto, Estudiantes de Huaico Hondo y Vélez Sársfield de San Ramón empataron 0 a 0. En los penales, “La Casaca Patria” se impuso 2 a 0.

En Novena, Independiente de Fernández venció 2-1 a Sarmiento e Instituto superó 5-3 en penales a Comercio (1-1).