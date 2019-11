VIDEO | La particular diversión de niños del interior de Santiago del Estero

15/11/2019 - 19:36 Interior

Hoy en día el teléfono móvil es una extensión del cuerpo, principalmente en los jóvenes, pero los niños desde temprana edad también hacen uso y abuso del celular, y en muchos de los casos sin el acompañamiento responsable de un adulto que controle lo que hacen o lo que ven.

"El esfuerzo visual que realizan los niños frente a una pantalla es todo un mecanismo nuevo, y es algo que debemos tratarlo y resolverlo. El desmedido uso de celulares y otras pantallas también afecta desde el punto de vista psicológico, porque es una señal de que el niño no se relaciona con sus pares, no tiene amigos y está sumergido en un mundo solamente virtual, en donde no están conociéndose ni integrándose a un grupo, lo que hará que le cueste además integrarse a sus pares en el colegio”, advirtió hace unos meses en las páginas de EL LIBERAL la Dra. María Luisa Rogel, médica oftalmóloga.

Los chicos del interior también tienen acceso a los aparatos tecnológicos, pero a la hora de jugar y divertirse prefieren hacerlo en grupos, interactuando con sus pares.

Al menos, los niños de El Arenal, departamento Jiménez, así lo demostraron al marcar una cancha cuadrera con palos e hilos divisorios de los carriles y simulando que son caballos de carrera compiten para ver quién cruza primero la línea de llegada.

Minutos antes de la carrera preparan a los competidores y los más experimentados aconsejan cómo tienen que largar. Cada participante tiene su hinchada y el vencedor es levantado en andas en medio del griterío.

Son maneras distintas que tienen los chicos de jugar y divertirse. En una se aíslan y desarrollan el sedentarismo y en la otra hablan, discuten, se ríen y negocian, mientras desarrollan una actividad física, como lo es el atletismo.

Dónde queda El Arenal

El Arenal es una localidad situada en el departamento Jiménez, en la provincia de Santiago del Estero, en el límite con la provincia de Tucumán.

Actualmente tiene el nivel de comisión municipal, cuenta con una iglesia, una escuela y además un destacamento policial. Se encuentra cerca de la localidad de Piedra Buena (provincia de Tucumán) y de la localidad de El Bobadal (departamento Jiménez).