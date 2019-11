Lucía Moyano alcanzó el podio en Villa La Angostura

17/11/2019 - 01:06 Deportivo

La atleta santiagueña Lucía Moyano viajó con toda la ilusión hace un par de días rumbo a Neuquén para cumplir un sueño: el de llegar a la meta y subirse al podio en la fecha mundialista del Trail Running en Villa La Angostura.

La atleta termense terminó con una sonrisa claro, y no fue para menos, porque llegó en segundo lugar en su categoría y quinta en la clasificación general en la prueba de 15 kilómetros que contó con la presencia de los mejores exponentes del mundo.

La cita internacional se denominó Mundial de Montaña, allí es donde Lucía Moyano volvió a inscribir su nombre entre los mejores en la categoría de 15 kilómetros Abierta entre 30 a 34 años.

“Estoy feliz por el logro deportivo alcanzado que era mi objetivo, volver a Santiago con una medalla. No corrí con la selección argentina porque no fui al selectivo, por eso me anoté en la Abierta de elite. Hice 1hs y 39 minutos para completar el recorrido que fue difícil porque estuvo barroso”, contó.

Enseguida, Lucía Moyano comentó: “Ahora a pensar en buscar la clasificación al mundial nuevamente en Hawai para ver si puedo ir en el 2020”.

También Moyano comentó que lo más cercano que tiene es la carrera de Tandil para enero. “La idea es llegar con la mejor preparación para esta cita, pensando en el objetivo principal que es mundial de Hawaii en el X-Terra etapa Argentina”, dijo.