Enzo Pérez entrenó con normalidad y se perfila como titular para la final

El volante de River Plate, Enzo Pérez, trabajó ayer a la par de sus compañeros en el predio River Camp de Ezeiza, con vistas a la final única de la Copa Libertadores del 23 de noviembre ante Flamengo de Brasil, a jugarse en Lima.

Pérez sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo con esguince acromioclavicular en los minutos finales del triunfo frente a Estudiantes de Buenos Aires, el jueves pasado, por las semifinales de la Copa Argentina.

La caída y el pedido de asistencia del mendocino preocupó a cuerpo técnico, médico, compañeros e hinchas, pero el ex Estudiantes se recuperó con creces y llegará en condiciones óptimas para la final del máximo certamen continental.

El plantel después de un día de descanso, inició la semana con trabajos de fuerza en el gimnasio, actividades de capacidad aeróbica y ejercicios técnico-tácticos con definición.

Con toda la tropa a disposición, River formaría en Lima con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

River Plate encara la preparación para retener el título que ganó el año pasado, ante Boca Juniors en Madrid, frente a Flamengo, un rival que acumula 25 partidos sin derrotas y que quedó a un paso de obtener el campeonato brasileño.

El club de Núñez viajará mañana a la capital peruana, se entrenará el jueves y viernes en el estadio de Alianza Lima y el sábado disputará la gran final en el estadio Monumental de Universitario.

“Nacho” Fernández

Juan Román Riquelme tendrá su partido homenaje el 12 de diciembre en la Bombonera. Allí se enfrentarán el Boca campeón de 2000/01 con el de 2007. Pero también está latente la chance de que haya un encuentro con jugadores que no sean de Boca. En ese contexto, Ignacio Fernández podía contar con chances de estar pese a jugar en River ya que fue elegido por Riquelme como el mejor de la Superliga. “No creo que me invite, nunca tuve contacto. Pero sí me encantaría charlar con él. Sabe muchísimo de fútbol”, contó “Nacho”.