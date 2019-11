Por la crisis, la gente redujo gastos y posterga el cuidado de la salud

25/11/2019 - 09:41 Economía

* Por José Aranda - De la Redacción de EL LIBERAL.



La crisis económica que llevó a que muchos santiagueños reajustaran sus presupuestos familiares a lo largo de todo este año, ahora también alcanzó al cuidado de la salud.

Distintas consultas realizadas por EL LIBERAL marcan que la gente comenzó a retacear el presupuesto que destinan para atender la salud en los consultorios privados y la compra de medicamentos. A su vez, también se comenzaron a postergar las internaciones en clínicas y se demoran los tratamientos odontológicos y los análisis bioquímicos. Desde distintos sectores de la medicina privada coincidieron en este diagnóstico y representantes de jubilados y consumidores, enfatizaron en el creciente costo de la atención médica.

Rosa Soria, titular del Foro y de la Federación Santiagueña de Jubilados y Pensionados, indicó que los altos costos para los jubilados, los llevan a postergar visitas al médico y tratamientos.

“Hoy, entre la orden de consulta y de monodroga más y el “plus” médico, como mínimo le sale $500 ir al médico.Si a eso se le suma un antibiótico para tratar algo simple como una gripe, con el descuento del 50% el remedio le queda en $800, pero si le agrega un ibuprofeno para aliviar los síntomas, hay que sumar otros $300”, señaló. En definitiva, para la jubilada “el gasto que hoy se necesita para curar una gripe son unos $1.600”.

Puntualizó que “los medicamentos para tratar la presión arterial son carísimos. Ni hablar de los que sufren patologías más importantes”.

Agregó que “el Pami brinda algunos beneficios en medicamentos a los que cobran la mínima, pero los que cobran un poco más, ya no los reciben. Realmente muchos jubilados no están comprando los medicamentos que requieren sus patologias por los costos”.

Desde la Asociación de Defensa del Consumidor local (Adecse), su presidente Javier Alexandro, enfatizó en el aumento del costo de la atención médica, más allá de la compra del bono. “Hoy un médico clínico, cobra unos $400 promedio de plus y un especialista hasta $600”, indicó.

Para el Dr. Ignacio Catella, presidente del Círculo Odontológico (COS), “sí ha habido una merma en los pacientes particulares en los consultorios”.

Agregó que “en la parte de obras sociales, la gente pregunta por el costo del co seguro y cuánto le va a salir tal tratamiento. Muchos pacientes que antes se atendían en forma particular, ahora no dudan en tardar un poco más y acudir a la obra social. La merma de pacientes en consultorio debe ser de un 15%”.

Para Alexandro, “los consultorios están vacios, antes tenías como mínimo una hora de espera, pero ahora la gente no tiene ni para el colectivo porque va fraccionando para ir y volver al trabajo a la tarde le cuesta volver a salir. Además está el tema del plus, la gente ya no tiene $400 o $500 para pagar, las clínicas se ven vacías, hasta los laboratorios están trabajando menos”, indicó. Agregó que “la gente está yendo menos al médico”.

Desde el Colegio de Médico, su titular Dr Raúl Oliva señaló que hubo un muy leve crecimiento en la facturación que realizan los médicos por consultas. “En septiembre de este año comparado con septiembre del año pasado, en lo que es el 100% de la facturación tenemos 48% de consultas el año pasado contra 52% este año, lo que indica un pequeño incremento en el número de consultas”, indicó. El crecimiento mencionado por Oliva, se ubica en un 8%.