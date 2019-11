En guerra: Flor Torrente, lapidaria con Adrián Suar

25/11/2019 - 20:37 Pura Vida

Araceli González y Adrián Suar reavivaron la guerra por un divorcio confuso, con acuerdo que no se cumplieron, o se los cumplió a medias. Hoy, en plena pelea mediática de la ex pareja, los del entorno casi no se animan a emitir sus opiniones, aunque dejan entrever sus posturas frente al dilema que tomó una gran repercusión en los últimos días.

Ahora, quien se refirió al tema fue Flor Torrente, la hija de Araceli, quien estuvo de invitada en el programa de Luis Novaresio.

“Mi mamá está mucho mejor, por suerte. Estas situaciones de salud a uno lo desestabiliza muchísimo y le hace replantear un montón de cosas de la vida”, dijo en su relato Flor, en relación a la internación en terapia intensiva de su madre por una infección urinaria severa en los primeros días del mes de noviembre.

“Fueron muchas cosas que nos fueron sucediendo, en algún punto se alberga en nuestro cuerpo y en un momento sale afuera. Acá estamos para acompañarla y salir adelante”, continuó.

Inmediatamente, el periodista la introdujo en la disputa de la división de bienes que enfrenta Araceli con Suar. Y le consultó cuál fue su reacción sobre el comunicado que el productor publicó.

“Lo primero que hice fue respirar para que el cerebro se oxigene y uno pueda sacar algo más inteligente del cuerpo que no sea lo visceral... Luego hice silencio porque hay cosas que no se pueden responder”, expresó la joven.

“¿Por dolor?”, indagó Novaresio. “Por un montón de cosas y porque es un tema muy delicado y me parece que le pertenece a mi madre. Como hijos solo tenemos que acompañar”, respondió Torrente, que aclaró que no se sintió “sorprendida” por el escrito de Suar.

“Él sabe perfectamente lo que pienso. Yo le pude decir cosas y otras no, pero no importa. Lo único que importa ahora es que la Justicia accione”, se encargó de remarcar la hija de Araceli sobre los hechos que afectaron en el último tiempo a su madre.

Con respecto a la disputa judicial, lo que Araceli González reclama es la venta del 5 por ciento de las acciones que Suar tiene de su productora Polka. “No sé hoy cuánto está el punto”, dijo en una reciente entrevista con Intrusos la propia actriz y agregó que “el juzgado le está dando un plazo de tiempo para que él pague”.

“Yo reclamo lo que me corresponde y confío en que la ley me asista. Todo lo que no se puede arreglar de manera armoniosa siempre es violento, porque infinidades de veces intenté hablar con su entorno, con gente que lo quiere mucho, con sus abogados, con sus socios. Les pedía por favor que tratemos de cerrar esto para que cada uno siguiera con su vida”, expresó González.