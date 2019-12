Karina, "La princesita": íntima, segura y con ganas de arrasar el mundo

30/11/2019 - 20:43 Pura Vida

L a vida de Karina, la “Princesita” dio una gira radical con su participación en la pista de ShowMatch, y convertida en la revelación del Bailando por un Sueño, hoy, la cantante asegura que todavía no puede dimensionar el cambio que hizo en su vida.

Durante todo este tiempo se ganó los aplausos y los halagos de todo el jurado del certamen, pero sobre todo, del público que la sigue en cada una de sus galas. Sucede que quienes la conocen más en profundidad sostienen que Karina siempre fue tímida y la exposición nunca fue su fuerte.

Sin embargo hoy, sin perder su esencia, se ha convertido en una mujer mucho más segura de sí misma, plantada frente a la vida, siempre desde el lado del respeto propio y hacia los demás.

Hoy, es una de las candidatas a ganar el certamen de baile más famoso del país, que conduce Marcelo Tinelli, y parada desde ese lugar se animó a hablar de su vida.

Asegura estar tranquila y viviendo un presente “sin ataduras”. Desde que se separó de Sergio “Kun” Agüero (31), en 2017, no volvió a tener una relación oficial, pero reconoce que no extraña la vida en pareja.

“Creo que no estoy en pareja por elección. Estuve de novia desde muy chica. Todas las relaciones que he tenido, mis dos o tres, fueron muy largas y creo que ya al final tenía parejas por ser dependiente emocional o por matar la soledad”, explicó la “Princesita” que, además de Agüero, estuvo de novia con el “Polaco”, con quien tuvieron una hija: Sol.

Este tiempo consigo misma le trajo aprendizajes a la participante del Súper Bailando.

“Creo que para tener relaciones sanas hay que aprender a ser feliz solo y a disfrutarse. Hoy estoy disfrutando las cosas que años atrás no hice por tonta”, dijo, entre risas.

Como ejemplo, Karina mencionó el haber aceptado ser parte del certamen de baile de ShowMatch o animarse a actuar. “Por eso hoy disfruto el doble”, aseguró la cantante, que cuando arranque 2020 viajará con su hija a Nueva York para estudiar comedia musical.

En la pista

Karina se potenció durante 2019 gracias a su paso por ShowMatch. El certamen le generó un cambio de cabeza que la llevó a plantarse en la pista del Bailando y sumar talento, sensualidad y trabajo a cada una de sus propuestas.

Así lo demostró durante el Súper Duelo del viernes, cuando le tocó enfrentar a Flor de la V y Gabo Usandivaras bailando bachata, un ritmo que se caracteriza por mezclar técnica y pasión.

Aunque el jurado destacó el trabajo de ambas parejas, a medida que se fueron sucediendo los votos se dio un cabeza a cabeza entre Flor y Karina. Luego de un empate 3 a 3 (es importante aclarar que en el Súper Duelo no hay voto telefónico sino que es la suma de los votos del jurado y del BAR la que decide qué pareja continúa en el certamen) fue la jurado invitada Griselda Siciliani quien definió el punto para la “Princesita”: “Flor y Gabo siempre levantan la vara con propuestas hermosas, pero yo soy fan de Karina. Me cuesta tomar esta decisión, pero me voy a inclinar por la pareja 2”.

De esta manera, la cantante metió un doble batacazo en la misma semana. Ya que el jueves en la sentencia del folclore fue salvada por el público y dejó afuera de competencia a Cinthia Fernández, Martín Baclini y Flor Torrente. Con el doble apoyo, del jurado y de la gente, Karina se perfila como una segura finalista del certamen y más que probable ganadora. l