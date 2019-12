Coleoni reveló cuál será su promesa si gana la final

04/12/2019 - 02:30 Deportivo

Central Córdoba vive un gran presente. El equipo de Coleoni comenzó a afirmarse en la Superliga y desde hace varias fechas se encuentra fuera de la zona de descenso, pero el pensamiento de muchos en el Ferroviario pasa por la final de Copa Argentina ante River Plate, que se jugará el viernes 13 en Mendoza.

Muchos de sus hinchas y también jugadores del plantel realizan varias promesas y hasta el entrenador Gustavo Coleoni reveló cuál será la suya si su equipo logra quedarse con el trofeo que también brinda un lugar en la Copa Libertadores.

Consultado por el diario deportivo Olé, si estaría dispuesto a pelarse la cabeza, el DT del Ferroviario contó que no sería capaz de hacerlo por un particular motivo: “Me metí dos implantes. ¿Sabés cuánto sale cada pelo? Me hice un implante en el 2012 en Córdoba y otro cuando vine a Santiago”, expresó Coleoni, entre risas.

“Si ganamos la final me pongo un traje en el próximo partido, aunque voy a parecer un muñeco de torta, ja”, prometió el DT.

Cuando Central Córdoba ascendió a Primera División, en medio de los festejos de sus dirigidos el Sapito gritó “¡Con el pelo no!”, en un intento de broma por parte del plantel.

Si le ganan a River, los jugadores deberán buscar otra forma de celebrar junto a su entrenador, porque éste ya avisó que su cabello sigue siendo intocable.

Además, el “Sapito” habló sobre cómo debe jugarle su equipo a River y se refirió a la posible baja de Ignacio Fernández en los de Nuñez.

“Hay que estar alerta, tener intensidad y determinación los noventa minutos. Nacho está desgarrado, pero va a jugar el colombiano (Quintero), ja. Sabemos lo intenso que es River y los buenos jugadores que tiene”, fue lo dicho por Coleoni, en diálogo con La Oral Deportiva.

Además, dijo lo que le provocará enfrentarse al equipo de Diego Maradona, por la próxima fecha de Superliga.

“Es un sueño a cumplir. Jugué con él, el partido despedida a Valencia. Se cambió al lado mío, pero seguro que él no sabía quién era yo”, contó.

“Aprovecharé para agradecerle todo lo que nos dio a los hinchas del fútbol. Quiero darle un abrazo”.

El “Sapito” dará una charla en Fernández

Mientras piensa en lo que serán los dos próximos partidos para Central Córdoba, el entrenador Gustavo Coleoni es un hombre que le gusta mucho hablar de fútbol y transmitir sus conocimientos.

Y en este sentido, invitado por la municipalidad de la ciudad de Fernández, el próximo miércoles ofrecerá una charla para jugadores, técnico y público en general en las instalaciones del Club Amigos de la “Capital del Agro”.

La cita será a partir de las 21.30 y se la hará después de posponerse la semana pasada por el viaje del entrenador de los ferroviarios de la provincia de Córdoba.

La entrada es libre y gratuita y así Coleoni cumplirá con una invitación que le hizo el intendente de la ciudad de Fernández.l