Un niño estaba surfeando y fue derribado por un tiburón

04/12/2019 - 11:18 Mundo Web

Un increíble y milagroso momento vivió un pequeño de 9 años mientras surfeaba cerca de la ciudad estadounidense de New Smyrna, en Florida. Mientras se deslizaba por el agua con su tabla de surf, fue impactado por un tiburón, aunque se dio cuenta de ello al regresar a su casa, y observar con su padre las imágenes que grabaron con una cámara GoPro, según informó el medio “ The New York Post”.

El episodio ocurrió el pasado sábado 30 de noviembre. Allí Chandler Moore estaba 'pescando' olas con su tabla cuando de repente se cayó al ser golpeado por algún animal. Posteriormente a lo ocurrido, Chandler y su padre, Shaun, examinaron el video de la caída y descubrieron que el niño había sido derribado por un tiburón.

"Lo curioso es que ni siquiera sabíamos que era un tiburón hasta que regresamos", dijo el padre del niño. "Después de eso estuvimos surfeando media hora más".

Los Moore creen que el tiburón con el que chocó el niño pertenece a la especie 'Carcharhinus melanopterus', conocido comúnmente como tiburón punta negra.

Un increíble y milagroso momento vivió un pequeño de 9 años mientras surfeaba cerca de la ciudad estadounidense de New Smyrna, en Florida. Mientras se deslizaba por el agua con su tabla de surf, fue impactado por un tiburón, aunque se dio cuenta de ello al regresar a su casa, y observar con su padre las imágenes que grabaron con una cámara GoPro, según informó el medio “ The New York Post”.

El episodio ocurrió el pasado sábado 30 de noviembre. Allí Chandler Moore estaba 'pescando' olas con su tabla cuando de repente se cayó al ser golpeado por algún animal. Posteriormente a lo ocurrido, Chandler y su padre, Shaun, examinaron el video de la caída y descubrieron que el niño había sido derribado por un tiburón. "Lo curioso es que ni siquiera sabíamos que era un tiburón hasta que regresamos", dijo el padre del niño.A lo que agregó: "Después de eso estuvimos surfeando media hora más".

Los Moore creen que el tiburón con el que chocó el niño pertenece a la especie 'Carcharhinus melanopterus', conocido comúnmente como tiburón punta negra.