Las 5 cosas que quizás no sepa sobre la diabetes y sus ojos

Si tiene diabetes, probablemente ya sepa que está en riesgo de tener problemas de visión. Usted sabe que controlar su nivel de azúcar en la sangre y controlar su nivel de glucemia es vital para su salud en general.

Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero queremos dar a conocer algunos datos sobre la diabetes y su salud ocular que quizás no conozca:

1 La mayoría de las principales enfermedades oculares causadas por la diabetes tardan entre cinco y 10 años en desarrollarse.

Pero eso no significa que su visión esté segura durante esos años. El daño a los ojos por azúcar en la sangre no controlada no tiene síntomas al principio. Es por eso que es fundamental que un oftalmólogo examine sus ojos regularmente para encontrar problemas antes de notarlos.

2 Las personas con diabetes tienen el doble de probabilidades de desarrollar cataratas que otros adultos.

Las cataratas también se desarrollan a una edad más temprana y progresan más rápido en adultos con diabetes que en personas sin esta. Los niveles altos de azúcar en la sangre conducen a una acumulación de células y proteínas en el cristalino del ojo , lo que lo vuelve turbio. Mantener un control estricto de los niveles de glucosa en sangre puede ayudar a retrasar la aparición de cataratas.

3 Las mujeres con diabetes que quedan embarazadas tienen un alto riesgo de retinopatía diabética y pérdida de visión.

Deben someterse a un examen de la vista temprano en el embarazo , luego nuevamente según lo recomendado por su oftalmólogo. Sin embargo, las mujeres que desarrollan diabetes durante el embarazo (llamada diabetes gestacional) generalmente no corren el riesgo de desarrollar retinopatía mientras están embarazadas.

4 La diabetes puede causar visión doble.

Cuando la diabetes causa suficiente daño a la circulación del cuerpo, puede provocar parálisis de los músculos que mueven los ojos. Si uno o más músculos de un ojo no funcionan correctamente, los ojos no funcionan juntos. El cerebro recibe dos imágenes en lugar de una, causando visión doble o diplopía. La visión doble suele durar unos días o unas pocas semanas. Mantener el nivel de azúcar en la sangre controlado y tomar medicamentos para la diabetes según lo prescrito puede ayudar a resolver este problema de visión.

5 Las personas con diabetes pueden ser más propensas a contraer infecciones oculares.

Cuando la diabetes no se controla adecuadamente, puede afectar el sistema inmunológico del cuerpo, disminuyendo su capacidad para combatir infecciones. Eso puede provocar conjuntivitis y otras infecciones oculares. Para prevenir infecciones oculares, mantenga sus niveles de azúcar en la sangre bajo control, lávese las manos con frecuencia y no se toque los ojos.