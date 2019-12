Claudio Caniggia habría echado del hotel Faena a Charlotte y Axel

11/12/2019 - 21:34 Pura Vida

La vida del clan Caniggia Nanis sumó un nuevo capítulo a su agitada historia familiar. En medio del escándalo que los mantiene enfrentados a todos desde que Claudio dejó a Mariana y blanqueó su romance con una joven mujer, ahora se sumó un nuevo episodio. Aseguran que el ex futbolista desalojó a sus hijos del hotel en donde vivían.

En las últimas horas, el periodista Ángel de Brito aseguró a través de su cuenta de Twitter: “Claudio Caniggia les pidió a sus hijos que abandonen el Faena. Alex se fue a lo de la suegra y Charlotte a lo del novio”.

Alejandro Cipolla, abogado de los hermanos, aseguró que no es así y que ambos protagonistas de Caniggia Libre continúan viviendo en el hotel de Puerto Madero. Además, dijo que no es el ex futbolista quien se hace cargo del alojamiento de sus hijos, por lo que “sería imposible” echarlos: “Si quiere intentarlo, lo espero que no voy a perder”.

Sin diálogo

Por otro lado, agregó que ninguno de los dos jóvenes tiene actualmente contacto con su papá que, en pareja con Sofía Bonelli, estuvo en México en un lujoso hotel donde también se comprometió. El martes por la tarde Alex subió a su cuenta de Instagram una foto con su abogado en el hotel Faena, pero ni él ni su hermana se refirieron a la posibilidad de mudarse.

Hace unas semanas Charlotte Caniggia había sido convocada para hacer temporada en Mar del Plata con Flor de la V. Sin embargo, tras firmar contrato decidió renunciar al proyecto. “Al final me bajé, tomé la decisión de no hacerlo. Creo que en estos momentos es más importante estar con mi familia, con mi mamá. La oferta estaba buena, pero la plata será para otra ocasión. No importa la plata...”, explicó en su previa en el Bailando.

Futuro

Como Mariana Nannis está en Marbella, donde residió durante años la familia, las palabras de la actriz dejan la puerta abierta a un posible viaje de ella durante el verano a Europa para cumplir con lo que dijo y pasar tiempo con su madre.

Sobre el futuro de Alex durante la temporada aún no se sabe nada. El mediático llegó hace unas semanas de Italia, donde había estado paseando con su novia.