Audios involucran a más policías en millonario asalto a empleados de Servisur

19/12/2019 - 10:03 Policiales

El millonario atraco a Servisur habría sido gestado por numerosas personas, entre policías y civiles, según se desprende de los audios que hoy mantienen presos a dos efectivos, un exonerado y un técnico en celulares.

El asalto fue ejecutado el 12 de noviembre, pero los audios obtenidos en entrecruzamiento de llamadas indicarían que hubo trabajos de inteligencia que demandaron más de 30 días.

Las grabaciones son cruciales y EL LIBERAL tuvo acceso a ellas.

En una, un policía revela que una mujer policía exonerada apodada “Rana”, habría aportado datos a la causa. Como se recordará están detenidos Bruno Rubín y los policías Luis Serrano y Marcelo Campos y el civil Iván Díaz Páez.

Te recomendamos: Efectivo habría firmado contrato en comodato por un escondite en el barrio 8 de Abril tras el robo a Servisur

Es flaquita

El vocero relató que la joven se habría reunido con los investigadores 24 horas después.

“Rana” irrumpió en la mira judicial meses atrás, tras una serie de redadas a varios integrantes de la familia Russo.

Una particularidad: el jefe del “clan Russo” es un exfuncionario policial.

En forma llamativa, en menos de 48 horas los investigadores situaron sus sospechas en el grupo, de los cuales tres ya están libres.

En los audios, un sospechoso le pide a una amiga “escondeme la moto y mochilas. Después te voy a recompensar muy bien”.

Amplía: “Abrime la puerta que mi moto está ‘caliente’”, en alusión a que ya era un blanco sospechoso marcado por los investigadores.

Smata y El Vinalar

Siempre en función de la causa, se conjetura por los diálogos que la “amiga” viviría en la zona del Bº Smata y El Vinalar.

Es más, una corriente policial apuesta que tras el asalto, partió una moto hacia el oeste y le encomendaron el cuidado del botín.

“Quiero pedirte un favor. He sido culpado en el asalto. Si te preguntan por mí, di que no me viste. Te voy a recompensar”, vuelve a prometer el desconocido.

Ex Fandet

De las charlas interminables también emerge un diálogo sobre otro acusado, tras visitar a algunos de los detenidos en el caso Móttola.

En definitiva, por el tenor de los audios, quienes hablan son gente resuelta a individualizar a posibles “testigos” del caso. No para propiciar la verdad, sino acallarla. Los audios señalan además direcciones, calles y favores cobrados a otros supuestos funcionarios policiales, para evitar que la Justicia les dé alcance.

Por la Federal, o bien Gendarmería, al frente de la causa

A sabiendas de que la Fiscalía cocina a fuego rápido las preventivas de sus clientes, algunos abogados solicitarían que la investigación pase a órbitas de la Federal, o bien Gendarmería Nacional.

Así lo adelantó uno de los abogados a EL LIBERAL, basándose en el estado de sospechas sobre otros funcionarios policiales.

Hay al menos dos causas en las que prosperó el criterio de los abogados.

La muerte del chapista Rubén Darío Pérez en el interior de la Seccional 10ª, el 25 de septiembre del año 2018.

Las pericias hoy están a cargo de Gendarmería.

También en junio del 2019 falleció la menor Silvia Verónica Maldonado en Bº Gas del Estado, tras recibir un tiro al parecer accionado por un policía.

En esta causa, también investiga Gendarmería.

Ex Fandet

El letrado agregó que los audios de los imputados incluirían “dateros” detenidos en la ex Fandet.

Estos ampliarían información sobre los posibles nexos de la banda, convirtiendo el proceso en un peligroso “buscapié” policial-judicial.

Te recomendamos: Cómo fue el robo millonario a Servisur: la reconstrucción del recorrido

Abundan amigos comisarios, direcciones, barrios del oeste y del sur, hacia donde los asaltantes habrían buscado huir en las horas decisivas, es decir a media mañana del 12 de noviembre último.

Preocupa que las bolsas o mochilas todavía no aparezcan

En los audios, los hombres que hablaron dejaron entrever al menos dos cómplices, por fuera del grupo sospechado: Rubín, Serrano, Campo, Díaz Páez, incluidos los hermanos Marco Matías y Carlos Maximiliano Villlalba.

En efecto, los dos aún anónimos debían ocultar las motos, también bolsos (3 o 4) y las mochilas.

En todo momento, la exhortación de los “protagonistas” aventura que si todos los “colaboradores” son reservados, habría gratificaciones masivas y bien ganadas.

En la ambición por promesas de jugosas retribuciones, parecen confiar su suerte hoy los prófugos, más otros individuos aún no ingresados al escándalo de previsibles consecuencias.