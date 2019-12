Tres personas luchan contra una enorme Anaconda que intenta comerse a su perro

23/12/2019 - 10:32 Mundo Web

Tres personas, se enfrentaron a una terrorífica situación cuando salieron a dar un paseo en bicicleta por la laguna de Pirolaen, al noreste de la ciudad de San Pablo.

Paulo Marqueti, veterinario, su amigo el entrenador de perros Adilson Tosi y su hijo Miguel salieron en los rodados, acompañados por 10 perros. Sin embargo, cuando menos lo imaginaban, uno de los canes, llamado Negao, se quedó atrás para beber agua. Fue allí que fue capturado por una anaconda de unos cuatro metros que se escondía en las aguas del Pirolaen.

"Pensamos que había atrapado alguna presa o la presa lo había atrapado. Cuando nos acercamos, vi que el vientre de la serpiente lo envolvía y se hundía en el agua", comentó Marqueti a un medio local.

El hombre al ver la situación, se arrojó rápidamente al agua y consiguió sacar a la orilla al perro: la serpiente lo tenía enroscado y le clavaba sus colmillos en el cuello. Los hombres no dudaron un segundo en arriesgar sus propias vidas para salvar al can de la muerte. "Un hombre simplemente no hubiera podido lograrlo. La serpiente tenía la fuerza de tres hombres. No pude abrirle la boca con la mano. Tomé pedazos de madera y se los puse entre las fauces. Recién entonces fue que liberó al perro", contó Adilson.

Tras el enfrentamiento que duró unos 20 minutos, el perro fue rescatado con vida, y la anaconda volvió a su hábitat.

Los hombres sostuvieron que no sería correcto matar al réptil.

