Alopecia: qué sabemos sobre la caída del pelo (1ª parte)

01/01/2020 - 06:25 Opinión

Por las doctoras Soledad Camusso y Aldana Scaglione.



Para algunas personas puede ser angustiante ver cómo se les cae el pelo, pero no en todos los casos se trata de un presagio de alopecia o de una enfermedad, de hecho, se estima que todos los días perdemos entre 50 y 100 cabellos, lo cual es absolutamente normal, es algo fisiológico. El pelo se va cayendo y se va renovando a diario.

En el cuero cabelludo tenemos pelos en distintas fases: unos están creciendo, otros están estabilizados y otros se tienen que caer, a la mayoría de las personas no se les llega a caer 100 cabellos exactamente cada día, sino que pasamos por épocas en que se nos caen más o menos.

Y estas épocas coinciden muchas veces con el final del verano y el inicio del otoño, el signo de alarma no debe ser el número de pelos que se caen, sino notar que la densidad de pelos que vemos en el cuero cabelludo ha disminuido, que se vean zonas más claras en la cabeza.

Causas

Hay diferentes factores que influyen en la pérdida de cabello:

•Edad: tanto los hombres como las mujeres pierden cantidad de pelo por la edad, por lo general, este tipo de calvicie no es causado por una enfermedad y está relacionada con el envejecimiento. Estrés: el estrés físico o emocional puede causar la caída del cabello, en cuestión de días se puede notar como la mayor parte del pelo desaparece, esto sucede en los días de mayor ansiedad o en días posteriores. Alimentación desequilibrada y una dieta pobre en minerales y nutrientes. Factores hereditarios.

Toma de medicamentos como, anticoagulantes, anticonceptivos o antidepresivos pueden provocar la pérdida del cabello. Embarazo y parto, es muy frecuente en mujeres que acaban de dar a luz que manifiesten una pérdida del cabello. La caída del cabello puede deberse a enfermedades como, el hipotiroidismo, anemia, lupus, sífilis, y diabetes.

Tipos

Las formas más frecuentes de alopecia son:

Efluvio Telógeno Agudo (pérdida temporal del pelo) El efluvio telógeno agudo es una alteración del ciclo de crecimiento del pelo que produce una caída del cabello muy llamativa durante un período limitado en el tiempo y reversible, es muy frecuente en mujeres jóvenes, pero también puede suceder en varones y en pacientes con edades mayores.

Causas

La pérdida temporal del pelo sucede cuando la raíz del folículo piloso sufre un daño específico que interrumpe su ciclo de crecimiento. Desde que se produce el daño hasta que la caída resulta evidente pasan unos 2-3 meses. Algunos ejemplos de agresiones que pueden producir un efluvio telógeno son las infecciones, las cirugías, eventos traumáticos o estresantes, un parto, déficits vitamínicos, etc. En ocasiones la causa no se podrá identificar claramente y en otras situaciones los motivos del efluvio son múltiples.

Con el efluvio telógeno crónico es habitual notar una pérdida muy marcada del cabello, dejando pelos aislados o mechones en la ducha, lavatorio, peine, sofá, etc. TRATAMIENTO: El efluvio telógeno tiende a desaparecer por sí mismo cuando la causa inicial desaparece. Por lo tanto, el primer “tratamiento” sería detectar la causa y eliminarla si sigue presente. La caída se frenará progresivamente, notando cada vez menos pérdida de pelo. Todo este proceso es muy lento y puede durar hasta 12 meses, no hay que alarmarse si no se nota mejoría antes. En todos los casos se recomienda el lavado frecuente del cabello (un mínimo de 3-4 veces a la semana), para eliminar todo el pelo maduro que va a caer tarde o temprano, al contrario de la creencia general, esta medida acortará la fase de caída y acelerará la llegada de la fase de recrecimiento. Algunos de los tratamientos más utilizados son los suplementos vitamínicos y nutricionales, que tendrán que ajustarse a cada caso.

En ocasiones también es beneficioso el uso de lociones o serums que regulen el ciclo capilar y fortalezcan el pelo en recrecimiento, el plasma rico en plaquetas es otra técnica que puede ser útil en casos seleccionados y resistentes al tratamiento convencional.

Alopecia Areata. Es una afección que consiste en la pérdida del pelo en una zona focalizada del cuerpo.

Causas:

Se piensa que la alopecia areata es una enfermedad auto inmunitaria, esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye por error los folículos pilosos sanos.

El estrés puede actuar como desencadenante, algunas personas con esta afección tienen antecedentes familiares de alopecia.

La alopecia areata se observa en hombres, mujeres y niños, por lo general, se trata de una alopecia reversible, las estadísticas indican que 1 de cada 100 personas padece o ha padecido Alopecia Areata en algún momento de su vida.

Teniendo en cuenta la edad, podemos decir que: •Un 60% la padece a los 20 años• Un 20% la padece a los 40 años• Un 12% la padece a los 50 años. Afortunadamente, la alopecia Areata no supone un riesgo importante para la salud desde un punto de vista físico, no obstante, es una de las enfermedades que mayor afectación emocional ocasiona en la actualidad, y por ello debe dársele la importancia que merece.

Clínica y evolución. Generalmente son áreas redondeadas y de tamaño pequeño del cuero cabelludo o de la barba, cejas o en cualquier zona pilosa (con pelo), en general es asintomática, por lo tanto, no causa dolor ni ardor.

Tampoco puede contagiar a otros, la evolución de la Alopecia Areata en muchos casos es impredecible, pero, por nuestra experiencia, podemos indicar que son buenos pronósticos de corrección cuando el paciente acude en el inicio reciente de su aparición y se presenta en formas poco extensas.

Por el contrario, son criterios con peor pronóstico cuando la afectación es extensa, se observa presencia de atopia (irritación en la piel), afectación en las uñas, forma ofiásica, total o universal y lleva mucho tiempo de evolución.