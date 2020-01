Se reflotaron las negociaciones por el delantero Cristian Chávez

03/01/2020 - 01:53 Deportivo

En un mercado de pases casi pobre para la mayoría de los equipos de la Superliga, Central Córdoba continúa negociando con varios futbolistas para reforzar el plantel de cara a la segunda mitad de la temporada. Hasta el momento arribó el delantero Dany Cure y en las últimas horas se reavivó la posibilidad de incorporar a Cristian Chávez. Cuando todo parecía desvanecerse, el jugador de Independiente estaría interesado en aceptar la propuesta. Desde su entorno aseguran que el Ferroviario fue el único en mostrar real interés por él.

Por Chávez también pujan Unión de Santa Fe y Newell’s Old Boys. Además el jugador tendría la intención de dejar Independiente, puesto que no tuvo mucho lugar y el club tendría una deuda con el ex San Lorenzo y Aldosivi.

La conversaciones con él y otros jugadores se mantendrán por estas horas. No se descarta que a la brevedad podría haber novedades en el “Ferroviario”.l