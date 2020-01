Natura compró a Avon y es la cuarta empresa de belleza del mundo

04/01/2020 - 00:49 Economía

La fabricante brasileña de cosméticos Natura anunció la conclusión de la compra de su competidora, la estadounidense Avon, operación que da luz a la cuarta mayor empresa de belleza del mundo.

Tras la compra de Avon (cuyo monto no fue precisado), la sociedad denominada Natura & Co reorganizará su equipo directivo con base en sus cuatro unidades operacionales (Avon, Natura, The Body Shop y Aesop), según un comunicado de la compañía.

Roberto Marques, presidente del consejo de Natura desde 2017 se convertirá en el principal ejecutivo del grupo, el cual cuenta con 6,3 millones de representantes y consultoras y 3.200 tiendas en diversos países del mundo, consignó la agencia EFE.l