Martín Sarquiz confesó que fue durísima la primera etapa del Rally Dakar, pero que se tiene confianza

06/01/2020 - 01:18 Deportivo

El santiagueño Martín Sarquiz resumió ayer la primera etapa como “durísima”’ que tuvo la carrera en Arabia y muestra la intimidad del campamento y el comedor.

Se terminó la primera etapa de este nuevo Dakar que se mudó a Arabia Saudita, donde hasta el próximo 17 la carrera atravesará 7.588 kilómetros, con el 75% de arena en el desierto.

Martín Sarquiz, santiagueño, uno de los 19 argentinos que participa, de los cuatro que corren sobre cuatri, analizó el comienzo del raid, al que calificó de “durísimo”.

El piloto capitlaino, y único representante de Santiago del Estero en la competencia internacional dijo: “No sé qué esperar del Dakar, nada que ver con los arranques de los otros años”, en clara alusión a las veces que le tocó correr en Sudamérica.

Penalización o multa

El destacado corredor de Santiago del Estero se pasó un control de velocidad en un enlace, por lo cual sería penalizado o le cobrarían una multa, según admitió.

Pese a que tuvo problemas con su Roeadbook y se le aflojaron un maillar y un espejo, pudo llegar 11º a la meta para ser el segundo mejor argentino luego de Manuel Andújar (4º).

En tanto que un poco más atrás arribaron Carlos Verza (13º) y Mariano Bennazar (14º).

El propio corredor Martín Sarquiz envió un video en el que habla de la prueba muestra y del campamento y hasta del comedor. “La verdad que fue un arranque distinto, un tanto exigente, y bueno justo no me di cuenta de lo del control, pero más allá de ese error creo que arrancamos bien la competencia. Me tengo fe para ir mejorando día a día. Ojalá no se complique nada de aquí en adelante”. l