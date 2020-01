Guardavidas piden cuidar la limpieza en el río Dulce

09/01/2020 - 00:08 Santiago

El verano comenzó con fuerza en nuestra provincia y, a diario, cientos de santiagueños se dirigen al río Dulce a mitigar el calor. Lamentablemente, muchos de los visitantes de la zona balnearia arrojan residuos de todo tipo y ponen en peligro a los demás bañistas, además de provocar un serio daño al medio ambiente.

En ese sentido, se recordó que la tarea de limpieza del río, en plena temporada estival, es permanente y se reparte entre la Dirección de Parques y Paseos, Obras Públicas de la Municipalidad y los guardavidas que custodian la zona.

“No damos abasto ni con los operativos, ni los tachos de residuos, ni los camiones y eso tiene que ver con que hay cosas que nos superan, ya que algunos no sólo tiran botellas al río, sino que también se ocupan de romperlas y esparcir los vidrios, lo que genera un potencial riesgo a muchos bañistas que sólo intentan pasar un rato agradable. Por favor no dejen basura. Mantengamos la limpieza porque si se puede evitar, no es un accidente” , expresaron los guardavidas a través de un comunicado.l