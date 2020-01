Leonardo DiCaprio rescató a un joven que cayó al mar y estaba al borde de la muerte

10/01/2020 - 11:07 Pura Vida

En las últimas horas, trascendió que Leonardo DiCaprio le salvó la vida a un hombre que se estaba ahogando en el mar Caribe, mientras se encontraba con sus amigos. El hecho sucedió durante la víspera de la celebración de Año Nuevo.

De acuerdo con lo publicado por el diario británico The Sun, el protagonista de “Once upon a time in Hollywood” navegaba a bordo de su yate junto a su novia argentina, Camila Morrone (22), junto a sus amigos, cuando oyeron una llamada de auxilio.

El barco de DiCaprio fue el único en responder el llamado S.0.S. y suspendieron su paseo para darle una mano a los expertos en búsqueda y rescate.

El pasado 30 de enero, un marinero francés se había caído por la borda de un crucero, cerca del Club Med, a escasas millas de la isla de Saint Martin, y luego de pasar once horas en el agua, fue rescatado por la estrella de cine.

El individuo estaba deshidratado y agotado por el esfuerzo de mantenerse a flote durante tanto tiempo. Aparentemente, habría caído al agua tras una noche de alcohol. “Debería haber muerto”, dijo el náufrago de 24 años.

Los tripulantes del barco le dieron agua, comida y abrigo antes de entregarlo a la guardia costera, que luego lo derivó a un centro asistencial para que reciba la atención médica correspondiente.

Según trascendidos, el francés no podía creer que haya sido DiCaprio quien lo haya rescatado de una muerte segura, por lo que en varias oportunidades preguntó si estaba soñando o si había fallecido.