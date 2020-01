Gallardo se mantiene firme en su postura

14/01/2020 - 01:32 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, aseguró ayer que su plantel realizó “una semana de preparación” para una pretemporada corta, pero intensa, de cara al postergado de la decimocuarta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) ante Independiente del próximo domingo y confía que ese partido se juegue.

“Proyectamos el inicio del año, hicimos una semana de preparación para competir el domingo”, afirmó Gallardo en rueda de prensa en su llegada a aeroparque luego del viaje de la delegación riverplatense procedente de Uruguay.

“Si nos hubiésemos enterado de que teníamos una semana más, hubiésemos hecho otra cosa”, agregó el “Muñeco”.

De esta manera, Gallardo hizo una nueva mención sobre los rumores de postergación del reinicio de la Superliga y de la chance de otro cambio de día y horario para el encuentro ante Independiente del próximo domingo en Avellaneda.

River pelea la Superliga con 27 puntos. Con un partido menos, está a tres unidades del puntero Argentinos Juniors (30).

El DT del “Millo” también fue consultado cuando arribó al país sobre el amistoso que igualó 4-4 ante Nacional, en Uruguay, y que luego perdió por penales. “No deja de ser un partido de preparación, donde las cabezas están más en el trabajo que se hizo en toda una semana. Me parece que para un partido de verano fue entretenido, hubo muchos goles, más allá de los errores que no nos gusta cometer, no hay más que eso”, señaló.

Gallardo habló además del premio que le entregó el diario El País como mejor entrenador de América. “Estoy contento, ya dije algo que me representa: que es un reconocimiento no sólo a mí, sino a la continuidad de un equipo que viene haciendo esto desde hace varios años, a que vamos por buen camino”, manifestó.

“Habitualmente no suele pasar eso, entonces por eso es mayor el reconocimiento a un equipo, que por ahí no gana pero se le reconoce el mérito de estar en el alto nivel, creo que es producto de eso”, agregó.

Respuesta

Por su parte, el presidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, deslizó críticas hacia las declaraciones de Gallardo, que había sostenido que sería “un papelón” si se posterga el reinicio de la Superliga.

“No coincido con las declaraciones de Gallardo. Esto no es un papelón, como dijo el técnico de River. No hay nada fuera del reglamento”, afirmó Carloni en TyC Sports.

“La postura del club es apoyar la postergación del comienzo del torneo. Esto, siempre y cuando, no traiga aparejado complicaciones futuras en el calendario”, apuntó Carloni, una de las pocas voces del fútbol argentino que se manifestaron al respecto.

La AFA emitió el 8 de enero un comunicado crítico hacia la Superliga porque el calendario coincide con el desarrollo del Preolímpico Sub-23 de Colombia (19/01 09/02).l