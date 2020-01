Francisco, el santiagueño que produce, actúa, dirige y enseña en México

19/01/2020 - 21:13 Pura Vida

El actor santiagueño, Francisco Basbús o Francisco Bass (nombre artístico), sigue haciendo historia en México, país en donde está radicado desde hace siete años. Figura de Televisa, protagoniza para esta empresa la segunda temporada de “Por amar sin ley”, una serie en donde personifica a un policía venal, dispuesto a todo con tal de alcanzar sus objetivos.

De aquellos inicios en “Verano del 98”, de la mano de la gran descubridora de talentos Cris Morena, hasta este presente venturoso en el Distrito Federal, Francisco ha desarrollado una carrera sostenida tanto en la Argentina como también en Lima (Perú), Israel, Italia y ahora en denominada capital de la industria audiovisual de habla hispana.

Si bien no descuida su faceta como intérprete, actualmente concentra su energía en la dirección de actores, producción y la docencia, actividad que desarrolla en plenitud en México.

“Lo que tengo pensado para mi futuro, para corto y largo plazo, es no solamente quedarme como actor sino empezar a producir y dirigir. Creo que tengo mucha escuela en esto. Estos veinte años de carrera me han dado un oficio y una mirada en donde yo puedo sumar. Esto es lo que yo estuve haciendo durante el 2019 y es lo que profundizaré en el 2020”, resaltó Francisco en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL .

“Me tocó actuar en Por amar sin ley, una serie policial de Televisa, pero a la vez empecé a producir proyectos propios y me convocaron, que fue algo como cumplir un sueño, para hacer la dirección de actores y coaching de acento para una serie internacional que saldrá por Amazon Prime”, resaltó Francisco.

El advenimiento a México de nuevas plataformas digitales que producirán ficciones, entusiasma sobremanera a Francisco. “Estoy poniéndole mucha energía a la producción dado que se vienen años de mucha demanda de nuevos proyectos para las plataformas digitales. Gracias a Dios, Amazon Prime en esta parte del mundo está muy fuerte tanto como Netflix, HBO y Disney +. Se vienen plataformas como Apple TV y el caso de Youtube que también empieza a producir ficción”, remarcó.

“Ya llegando a los 40 años de edad, cumplo 39 este mes (el próximo lunes 27 de enero), me estoy concentrando mis energías para poder estar del otro lado también. No voy a descuidar mi carrera actoral. Si salen proyectos que me entusiasmen, que hoy puedo por suerte elegir eso, le voy a dar prioridad, pero hoy le estoy poniendo energías a lo que es dirigir, producir y también dar clases. Es algo que lo estoy haciendo como algo integral”, puntualizó.

“Estoy dedicándome a lo audiovisual desde todos los puntos. Si hay que actuar, actúo, y si hay que producir, estoy produciendo. Este año produje una película y también muchos teaser para proyectos que, ojalá, encuentren su camino. El 2020 será un año de seguir y de concretar esto que tiene que ver con meterme en el mundo audiovisual no solamente como actor sino también como productor, director y realizador”, enfatizó.

El teaser es un formato que se emplea especialmente como anticipo de una campaña publicitaria de un producto, y que se destaca por ofrecerle al público información fragmentada, que termina suscitándole al receptor un estado de suma intriga, que hará que espere ansiosamente la llegada de la información o el producto completo.

El actor se confiesa: “Me siento mucho más cómodo, siento que tengo mucho para dar”

Francisco recordó que en los últimos seis años le tocó vivir entre Buenos Aires, Lima y México. “Si bien uno elige, los trabajos te van llevando. Fue como el caso de “El regreso de Lucas” o “Utopía” que me llevaron a Lima, y el filme “A oscuras” y otros proyectos que yo tenía desarrollando en la Argentina que me hacían volver, más allá de mi familia”, indicó.

“En el caso de México, siempre fue una elección mía estar acá y hacer base acá por que hoy es el lugar de habla hispana es la capital de la industria audiovisual de habla hispana. Vivir en tres países distintos es bastante complejo. La crisis en la Argentina influyó mucho en mi decisión”, remarcó Basbús.

‘Cuando llegué por primera vez a México, fue hace siete años, encontré una televisión estereotipada y con un tono que no me gustaba. Yo venía de estudiar con profesores como Carlos Gandolfo, Julio Chávez, Indio Romero y Augusto Fernández. Entonces, mirar lo que había para hacer en ese México de unos años atrás no me entusiasmaba tanto’, evocó.

‘Si bien tenía una exposición muy grande, brindada por mi trabajo ‘Sueña conmigo’, con Eiza González, que nada más ni nada menos hoy es una estrella de Hollywood, este era un proyecto que si era interesante desde el punto de vista de la difusión a nivel nacional, pero a mí no me entusiasmaba tanto desde lo actoral’, aseguró. Pero, con el paso del tiempo, México lo atrapó: “Hoy sí se están generando proyectos interesantes. A mí me tocó trabajar de policía corrupto en una producción de Televisa en donde yo si podía poner mi tono, una forma de actuar naturalista y sin necesidad de grandes estridencias. La pasé muy bien. Todo lo que vengo haciendo ahora y por lo cual me están requiriendo también es porque como director y como profesor de actores, tengo una escuela de actuación como el del Actors Studio, más Konstantín Stanislavski (creador del Método interpretativo) Israel “Lee” Strasberg (uno de los principales impulsores de lo que se conoce como “El Método” inspirado en el Sistema Stanislavski).

El Studio al que refiere Francisco es conocido por su trabajo refinado basado en el Método, un enfoque inicialmente desarrollado por el Group Theatre en los años 1930 a partir de las innovaciones de Konstantín Stanislavski.

Fran, con una gran trayectoria: desde “Verano del 98” hasta “Por amar sin ley 2”

Francisco protagonizó “Verano del 98” (2000), “Tiempo final” (2001-2002), “Rebelde Way”, “Panadería los Felipe” (2004), “El Patrón de la Vereda” (2005), “El Refugio” (2006), “Sos mi vida” (2006), “Romeo y Julieta” (2007), “Amas de casa desesperadas” (2008), “Enséñame a vivir” (2009), “Le due facce dell’amore” (2010), “Sueña conmigo” (2010-2011), “30 días juntos” (2012), “Historias de diván” (2013), “La rosa de Guadalupe” (2014-2015), “El regreso de Lucas” (2016-2017) y “Por amar sin ley 2” (2018-2019).