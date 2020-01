Susto: una vecina del barrio Ampliación Santa Lucía, encontró una víbora en el baño

25/01/2020 - 12:57 Santiago

Una vecina del barrio Ampliación Santa Lucía se llevó un susto enorme esta mañana, cuando al despertar e ingresar al baño, descubrió una víbora.

"Me estaba preparando para ir a trabajar y la encontré enroscada en un rincón. Me asusté mucho y le pegué con un palo. Después mi sobrina me ayudó a ponerla en un frasco", detalló Vanessa Laneri a EL LIBERAL.

La mujer dijo que tiene una hija de 8 años y que por fortuna no estaba cerca al momento del hallazgo.

"Es un peligro. En el barrio se ven víboras todo el tiempo. Esta es pequeña, se nota que es una cría. Pero hay víboras grandes. Se necesita fumigación en la zona", pidió.