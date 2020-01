Mateo Montenegro y la felicidad por su debut

26/01/2020 - 01:55 Deportivo

El mediocampista Mateo Montenegro hizo su presentación oficial en Central Córdoba ingresando en el segundo en el triunfo ante Colón y reveló sus sensaciones tras del debut en Superliga.

“Es algo muy lindo lo que me tocó vivir. Sentí mucha emoción y no pude contener las lágrimas. No sentí nervios. En la primera que toqué, la aguanté y se la di a un compañero. Eso me hizo ganar confianza. La pelee mucho y por suerte se me dio”, expresó.

“No puedo quedarme con esto. Debo seguir trabajando para mejorar y ayudar al equipo”, finalizó Montenegro. l