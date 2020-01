Tras fuerte terremoto en el Caribe se abrieron increíbles huecos en la tierra

29/01/2020 - 09:43 Mundo Web

Este martes el Caribe sufrió un terremoto de gran magnitud. Posteriormente, el movimiento telúrico que tuvo lugar entre Jamaica y Cuba, provocó el surgimiento de agujeros en el suelo de las Islas Caimán.

Las imágenes de esos fosos fueron subidas a la redes minutos después de haber aparecido y se viralizaron rápidamente.

De acuerdo a la explicación de la organización no gubernamental “Red Geocientífica de Chile”, se trata de un fenómeno llamado licuefacción, que hace que el suelo se comporte como si fuera un líquido pesado.

Como se pudo apreciar en varias oportunidades anteriores, la licuefacción ocurrió en zonas de construcción provocando daños materiales.

El terremoto, de magnitud 7,7, se registró pasadas las 14hs (hora local) a 125 kilómetros al noroeste de Jamaica, y a una profundidad de 10 kilómetros.

El movimiento sísmico, se sintió no solo en las islas más cercanas, Jamaica, Cuba e Islas Caimán, sino también en el sureste de México y Miami. Horas posteriores, una réplica de magnitud 6,1 tuvo lugar a 53 kilómetros al este de las Islas Caimán.

