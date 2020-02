Facundo Arana quiere hacer casting para El Eternauta

21/02/2020 - 20:57 Pura Vida

Pocas veces los actores revelan, antes de que los convoquen, sus deseos de participar en alguna serie o película. Pero Facundo Arana no sólo admitió que tiene ganas de formar parte del elenco de “El Eternauta”, la adaptación televisiva que los directivos de Netflix anunciaron que se rodará en la Argentina y que se estrenará en el 2021; sino que ya adelantó que hará el casting cuando comiencen con la selección de actores.

“Hace diez años conocí al historietista Juan Carlos Quattordio, que me invitó a participar de un proyecto, y como dos fanáticos del cómic nos pusimos a hablar de todo. Él decía que yo era Juan Salvo (protagonista de “El Eternauta). Me grabó un video que resultó ‘profético’, en el que pedía que, si alguien alguna vez llegaba a hacer ‘El Eternauta’, me convocaran. Era una locura, porque es un mensaje enviado en el tiempo, sobre un cómic y una posible adaptación, y hoy se hace realidad”, contó Facundo a Diarioshow.

Si bien sabe que el director de este nuevo proyecto de Netflix en la Argentina, Bruno Stagnaro, elegirá a quien a él le parezca que reúne el perfil para el personaje de Salvo, Arana reflexionó: “Sería precioso que quien lo haga sepa lo que es meterse dentro del cómic en representación de los artistas del género, y de todos los fanáticos de la historieta. Siendo actor, que esto ocurra es maravilloso, me quedo esperando al lado del teléfono para tener la oportunidad de audicionar ya. Este es un personaje por el que vale la pena siempre audicionar, aunque no des con el physique du rol”.

Para Facundo Arana, “El Eternauta” es una obra maestra por eso celebra la decisión de trabajar en una version televisiva. “Esto significa sacarle lustre al apellido Oesterheld (guionista), al apellido Solano López (ilustrador) y ponerlos donde corresponde, tendrían que estar en billetes, porque son nuestros más grandes referentes. Como cómic es una obra maestra. Es una reivindicación para gente que, fuera del mundo del cómic, no fue muy reconocida. Pero ahora va a ser posible”, remarcó.