El “Indio” Lucio Rojas trae “La Chacareriada” a La Salamanca

27/02/2020 - 21:05 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

¿Qué representa para vos volver a cantar en el Festival Nacional de La Salamanca?

Muchísimas cosas. Primero, se me junta la familia Carabajal. En La Banda yo viví cosas maravillosas no únicamente artística sino como persona. Eso me marcó muchísimo, me dio posibilidades de encontrar a hermanos de la vida que hasta el día de hoy puedo disfrutarlos. Esto es maravilloso.

¿Cómo nació “La Chacareriada” y filmar el video en el Patio del santiagueño “Indio” Froilán González?

Fue natural porque el patio del “Indio” es como si estuviese en el patio de Marca Borrada (localidad del Chaco Salteño en donde nacieron los hermanos Lucio, Jorge y Alfredo Rojas). Es exactamente lo mismo. El paisaje es igual como también el sentimiento por el lugar, por las cosas que se transmiten y por la historia que tienen. La la fortaleza artística que te puede dar el patio del “Indio” Froilán es importante. Fue todo natural. Cuando le propusimos al “Indio”, él preparó todo en cinco minutos. La familia del “Indio”, la Tere (Castronuovo, esposa de Froilán) tienen un respeto por nuestra familia y nosotros de la misma manera hacia la de él. Haber logrado el video en un lugar que parece que estamos en el patio de nuestra casa es el patio del “Indio” Froilán que nos dio un plus importantísimo para el tema. Estamos agradecidos con Froilán y su familia.

Que Jorge sea el cacique, como me decías, tanto en la producción de tu disco como también del impulso de los Rojas, te da tranquilidad, respiras aliviado.

Nosotros trabajamos en equipo desde hace muchos años. Jorge, de nuestra empresa, es el responsable artístico en general. Yo trabajo en la parte logística. Alfredo aporta las canciones. Es un trabajo en conjunto que nosotros llevamos desde hace muchos años y profesionalizándolo. Con veinte años de andar profesionalmente en el camino de la música trabajo con Jorge no únicamente en mi espectáculo sino también en el espectáculo de él. Y él lo hace de la misma manera. Es un conjunto familiar maravilloso en donde cada uno sabe lo que tiene que aportar y el rol que tiene que cumplir. Más allá de llevar un mensaje social, de la defensa de la naturaleza y del pueblo mismo, la gente también quiere divertirse, de pasarla bien. Nosotros tratamos de unir esa alegría con lo profundo que uno tiene en el sentimiento.

En estos tiempos en donde todo parece ser fútil, ¿cuánto de dificultoso se le hace a un artista conseguir que sus obras generen conciencia y debate acerca de lo que dice?

Yo siento que nosotros tenemos muchísima identidad. La familia tiene mucha identidad. Somos unos convencidos de que el hecho de decir de dónde venimos, quiénes somos y por qué cantamos y pensamos de esta manera, se nos hace natural el trabajo. Para evitar caer en el olvido, hay que ponerle los detalles. Los detalles tienen que ver, primero, con el crecimiento tecnológico porque nosotros a lo que pensamos y sentimos está dentro de nosotros. A esos detalles tecnológicos hay que acompañarlos siempre siendo muy respetuosos y ubicarlos en lo que vos quieres decir. Hoy las redes sociales son parte de esa vorágine. Nosotros tenemos un contenido mucho más en todo sentido.

“Los Carabajal fueron los primeros en mostrarme este camino de la música y marcarme cosas como persona”

¿Cómo te sientes saber que lograste una identidad musical y que la gente lo comparta y disfrute de tu propuesta?

Son muchos años. A mí, el primer espacio que me dieron para decir lo que pienso y para mostrar de dónde vengo fueron Los Carabajal. “Cali” y “Musha” (integrantes de Los Carabajal) siempre me dijeron: “Hijo, vos tienes que ser lo que sos. Estás dentro de un proyecto que no solamente es solamente un proyecto musical sino es un proyecto de familia”. Los Carabajal fueron los primeros en mostrarme este camino de la música, primero, y después marcarme muchísimas cosas como personas. Y después darme siempre el espacio, el lugar y las formas que yo tenía de expresarme. Yo cantaba mis coplas del monte y ellos las vidalas del monte de Santiago del Estero. Lo mismo pasó cuando empecé cantar con Jorge. Jorge me dio un espacio maravilloso para ser lo que soy, para decir de qué manera me siento cantando. Yo soy un cantor de chacareras, de zambas. Si bien uno tiene que prepararse para cantar una canción o una balada no es donde yo mejor me siento, pero siempre, como profesional, uno tiene que prepararse para eso. Yo me naturalizo cantando una zamba, una chacarera, bailando una zamba o un carnavalito. Lo siento natural, que es parte mío. Entonces, todos esos espacios fueron haciendo a lo que soy yo ahora. “Yo soy el Indio” marcó la continuidad de lo que veníamos haciendo durante varios años. Hoy, después del tiempo transcurrido, me siento más tranquilo y seguro.

“Jorge es nuestro gran cacique”

¿En qué contexto nacieron las canciones que conforman tu disco “Yo soy el Indio”?

Fue un trabajo maravilloso que tuvo que ver con una decisión en mi familia. Fue una decisión familiar la de poder encontrar un producto nuevo para salir a defender el sentimiento puro que tenemos nosotros por la música folclórica. El mentor y creador de todo esto es Jorge, nuestro gran cacique que siempre ve un poco más allá que todos nosotros. Jorge vino un día y me dijo: ‘Indio’, hay que salir a defender un proyecto nuevo y estoy convencido de que tienes que hacerlo’. A partir de ahí empezamos a trabajar en las canciones. Nos llevó más de un año trabajar en las canciones que identifiquen lo que nosotros queríamos decir. Cuando salgo a cantar yo una canción es el mismo sentimiento que tiene Jorge por cada letra y por cada momento que se vive. Lo mismo sucede con Alfredo. La gente nos acompaña de una manera maravillosa. Es un proyecto muy pensado, muy trabajado y con una decisión tranquila. Cuando le dije que yo quería bailar mucho en el espectáculo me dijo que estaba bien. l