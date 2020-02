Lucio Rojas vive momentos de crecimiento

27/02/2020 - 21:09 Pura Vida

- ¿En qué momento de tu vida te encuentra “Yo soy el Indio”?

- En un momento de crecimiento maravilloso después de las dos temporadas de verano que pasaron, por los reconocimientos en los festivales más importantes del país, por tener la posibilidad de poder seguir llevando nuestra música e identidad a todas las fiestas populares.

- En “Yo soy el Indio”, en donde haces una reafirmación de tu identidad, enfatizas cuando dices “Soy grito y plegaria de mis hermanos...”

- “Yo soy el Indio”, primero y principal, describe lo que soy, lo que siento y lo que pienso. El solo hecho de escuchar la primera estrofa ya te lleva a dónde uno quiere mostrar el lugar de donde viene. “Soy hijo del monte, pariente del río”, sostengo allí. Tiene una poesía muy clara, muy significativa y con un sentimiento y un mensaje muy profundo. “Por lanza yo tengo mi voz mi voz y un destino del río y de la tierra. Yo soy el Indio...”. El hecho de decirte “por lanza yo tengo mi voz y mi destino” estoy gritando lo que siento y lo que necesitamos, defendiendo lo que soy y defendiendo esa voz de la plegaria con la que estoy diciendo de donde vengo y por qué vengo de ese lugar y por qué pienso y siento de esta manera mi música. Soy un defensor de las cosas a través de la música. Siento que la música no abre muchísimas puertas y nos marca el pensamiento y el destino que tenemos.

- ¿Tenías esa necesidad de expresar públicamente esos sentimientos?

- Se dio naturalmente también, hermano. Esto no es de ahora sino de hace mucho tiempo. Si vos escuchas una chacarera que se llama “Muralla” tiene un contenido social tremendo. Si escuchas “Río hermano”, que ya cantábamos con Jorge (Rojas, su hermano), decimos muchísimas cosas, solo que por ahí terminan diciendo que cantan para el amor o que cantan para bailar únicamente y se olvidan de la poesía. Nosotros tenemos contenido social tremendo sin ser agresivos ni usar malas palabras, sino simplemente diciendo lo que sentimos. Si voz escuchas “Una sola voz”, es un mensaje de amor y de paz tremendo. Son canciones que tienen mucha identidad, muchísima identidad y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. El hecho de haber empezado este proyecto como solista también te da un perfil. Ese perfil es que soy una persona que quiere llevar alegría y sentimiento y amor cuando va a una fiesta popular. Siempre hay un mensaje detrás de la canción. Ese mensaje a través de la canción, que no es de ahora, es muy profundo.

- Es como bien lo expresas en “Corazón a corazón” cuando dices “somos la canción que vamos dejando huellas...”

- Exactamente. Ese es el último corte que tenemos y estamos trabajando. Rítmicamente, es un tinku, que es un ritmo de guerra, es un ritmo poderoso que tiene mucho sentimiento y profundidad. El tinku tiene una historia tremenda.

- En tu discografía se destaca tu compromiso con tu tierra, tu identidad, la defensa del monte y de los pueblos originarios. ¿Cómo logra un cantor hacer que estos temas se conviertan en populares y conciten la atención de la gente?

- Nosotros, cuando preparamos un tema queremos que llegue a la gente, al sentimiento de la gente y se adueñe. Por ahí uno cree que tu tema va a pasar esa barrera y muchas veces no lo hace, no siempre pasa. Nosotros tenemos canciones que le hemos tenido tanta fe y fueron una canción más. Yo creo que depende mucho del tiempo, del momento en que se vive, de la situación en la que uno vive, de qué manera lo expresas. Hoy tiene muchísimo que ver, en la canción y en el contenido, la imagen que tenga esa canción. El trabajo audiovisual es hoy importantísimo y es con esto que nosotros, con nuestra productora, trabajamos muchísimo. Hoy, lo visual es lo que te atrapa y no solamente una música. A eso hay que fortalecerlo siempre, llevarlo hacia adelante, mostrarlo y difundirlo. Las generaciones que vienen ya vienen preparadas para un audiovisual y no únicamente para los audios. Antes, vos podías escuchar en un celular únicamente la canción. En cambio, ahora, si no la escuchas y la ves de que se trata, los chicos jóvenes no le prestan atención. Tenemos que tratar de atrapar a la gente con la imagen para fortalecer lo que queremos decir. Es fundamental el trabajo audiovisual para esta época, que es una época de crecimiento tecnológico tremendo.

Nació en los escenarios siendo la voz principal de Los Carabajal durante ocho años

El “Indio” Lucio Rojas es un cantor de trayectoria y energía, distinguido con el galardón que puede recibir un artista popular: Consagración Cosquín 2019, además de las anheladas consagraciones Baradero 2019 y Jesús María 2018.

Nació en los escenarios siendo la voz principal de Los Carabajal durante ocho años, grabando con ellos los trabajos “Espíritu” y “Aniversario”, para luego sumarse por otros diez a la propuesta de su hermano Jorge Rojas. Además, con Los Rojas -proyecto que se completa con Jorge y Alfredo- editó 2 CD y 1 reciente vinilo, en el que los hermanos vuelcan un repertorio propio con profunda raíz folclórica. Desde que se hizo solista en 2016 que no para de presentarse en teatros, festivales, fiestas patronales y peñas, convirtiéndose en uno de los artistas más requerido y con mayores actuaciones por todo el país.

Cuenta con dos trabajos discográficos: “Yo soy el Indio” (10 temas arreglados por Manu Sija y producido por Jorge Rojas), y “Soy del monte”.l