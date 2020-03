René desnudó su alma en una canción autobiográfica

29/02/2020 - 21:08 Pura Vida

René Pérez Joglar, conocido artísticamente como Residente, lanzó una canción autobiográfica que lo posicionó no solo como tendencia mundial en las redes sociales, sino como tema de conversación, una canción que él mismo la presenta como “la más importante” de su vida, y quizás por eso lleva simplemente su nombre “René”.

Titulada con el verdadero nombre del intérprete, el tema lo desnuda por completo. Son sus memorias desde que fue niño hasta su reciente divorcio de la actriz argentina Soledad Fandiño y sus más íntimos anhelos los que quedan puestos en bandeja.

El propio René fue el encargado de presentar su canción en Twitter y lo hizo de esta manera: “Una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería salir del hotel. Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, contó.

Y como si la película de su vida se hubiera presentado delante de él, llevó todas esas imágenes al papel, y a la música. El tema comienza con quien estuvo antes que él, su madre, encarnada en la voz de una mujer que le pregunta: “¿Con qué parte del cuerpo jugaban a la pelota los indios taínos?”. De ahí en más, la vida de René comienza a desgranarse como en un rosario de hechos gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos.

“Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué”. Esa frase es la primera con la que el cantante se introduce en la canción, y en el video lo muestra en primer plano, recorriendo una cancha de béisbol, sin dejar de mirar al frente, y permitiendo incluso que las lágrimas inunden su rostro. Al final, la imagen de su hijo Milo, de quien por primera vez mostró su rostro, el abrazo, y seguramente un nuevo inicio, la redención.

El video obtuvo en las primeras 24 horas, más de 15 millones de reproducciones. Ya es un éxito.

Soledad Fandiño: “Siempre en familia”

Mirando a cámara, René resume sus experiencias con respecto a la soledad, la fama y el refugio en el alcohol, para terminar con un mensaje esperanzador que concluye en la sonrisa de su hijo, a quien abraza al final del video. Con esta imagen, el rapero rompe el hermetismo que mantuvo durante estos años a la hora de difundir imágenes del pequeño, quien conserva un gran parecido físico con su mamá. La sorpresa del video es que aparece su ex pareja, Soledad Fandiño. Se trata de la primera vez que Residenta muestra al pequeño de 5 años. “Siempre en familia”, escribió la ex participante del “Bailando” para mostrar orgullosa la nueva obra del papá de su hijo. La actriz presentó recientemente a su nuevo novio, Martín Brenna. Fandiño estuvo casada con el fundador de Calle 13 durante siete años, pero la relación llegó a su fin en 2018, aunque en buenos términos.