La Organización Mundial de la Salud calificó de pandemia al coronavirus

11/03/2020 - 13:42 Mundo

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus informó -durante una conferencia de prensa- de que el número de casos de Civid19 en las últimas dos semanas se ha multiplicado por 13 fuera de China, epicentro del brote de coronavirus, registrándose más de 118.000 casos en 114 países y 4.291 personas muertes.

"La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el Covid19 puede caracterizarse como una pandemia", sostuvo



"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injusticada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios", dijo el especialista.

"Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este coronavirus . No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer", agregó.

"Thousands more are fighting for their lives in hospitals.



In the days and weeks ahead, we expect to see the number of #COVID19 cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher"-@DrTedros #coronavirus