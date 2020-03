El coronavirus se anticipó al estreno de Adrián Suar

14/03/2020 - 20:53 Pura Vida

Adrián Suar, coguionista y protagonista de la comedia “Corazón loco” tenía previsto estrenar esta película que comparte con Gabriela Toscano y Soledad Villamil, el próximo 19 de marzo, pero lo sorprendió el coronavirus. Para extremar los cuidados preventivos recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación y la OMS (Organización mundial de la salud), a raíz de la pandemia, la productora Patagonik decidió postergar el arribo del filme a la pantalla grande.

En Santiago del Estero, quedó también congelada la venta anticipada de las entradas para presenciar la proyección filme, la que aún no tiene fecha para su reanudación.

El filme que se rodó en Buenos Aires, Mar del Plata y Chascomús, cuenta la historia de Gernando Ferro (Adrián Suar), un prestigioso traumatólogo, padre de familia y con una vida “casi perfecta”, ya que en realidad tiene dos mujeres. De lunes a jueves está con Paula (Gabriela Toscano), y de viernes a domingo, con Vera (Soledad Villamil).

Eso lo lleva a vivir en Mar del Plata y en Buenos Aires, a tener dos autos, dos trabajos, dos casas, dos hijos y dos perros y a asegurar que ama a las dos, lo que lo enreda en una red de mentiras y excusas, todo con tal de poder estar con las dos. Ellas no saben, pero un día lo descubren. Él está dispuesto a todo. Ellas también.

Tras enterarse del secreto de su marido, las mujeres deciden aliarse para vengarse de él. “Las parejas se separan por falta de amor, y acá lo que sobra es amor”, grita él en el adelanto del filme que se dio a conocer en las últimas horas.

Pérdidas millonarias

La suspensión del estreno del filme protagonizado por Adrián Suar, en tiempos de coronavirus, se suma a muchas otras suspensiones, incluídos rodajes y producciones televisivas que ya le estarían costando a la industria de Hollywood, en proyección, pérdidas de hasta 20.000 millones de dólares.

Un informe del sitio especializado estadounidense The Hollywood Reporter detalló que el impacto que tienen las medidas sanitarias con la idea de contener la transmisión del Covid-19 será de una gravedad jamás experimentada en la historia de la industria.

Con 70.000 salas de cine aún cerradas en el inmenso mercado chino y la progresiva suspensión o disminución de la actividad en Europa, Estados Unidos y otros países del mundo, el golpe asciende ya a los 7.000 millones de dólares.

Pero en el mismo informe se explica que, si se suman las previsiones por lo que resta de marzo, abril y mayo, las pérdidas llegarán al menos hasta los 17.000 millones de dólares.

La suma comprende, entre otros elementos, cientos de millones de tickets no vendidos, gastos en la promoción de películas que finalmente deberán esperar para ver la luz y el gasto de rodajes que debieron suspenderse.

“Misión imposible 7”, la cinta de Marvel Studios “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, la adaptación con actores de “La sirenita” o “Competencia oficial”, el filme con Penélope Cruz y Antonio Banderas, son sólo algunas de las grabaciones que debieron ser interrumpidas.

En tanto, algunos de “tanques” como James Bond, “Sin tiempo para morir”, “Rápidos y furiosos 9”, “Un lugar en silencio Parte 2” y “Mulán”, están en la gatera, esperando reprogramación para sus estrenos.l