Selva se encuentra aislada, por un joven de 27 años con síntomas de coronavirus

15/03/2020 - 00:43 Santiago

El coronavirus se extiende por todo el mundo y en Santiago del Estero se activan los protocolos para evitar el ingreso, ya que hasta el momento no hay casos confirmados sobre la circulación del virus en el territorio provincial.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora emitió el último parte sobre la situación de la enfermedad de Santiago del Estero y en ese contexto informó que la ciudad de Selva se encuentra aislada por un joven de 27 años que presenta síntomas de coronavirus, pero que hasta el momento no fue confirmado como portador del temido virus.

“En esta localidad se detectó a un joven de 27 años que reconoció haber estado en contacto en Córdoba, con una persona a la cual el sistema nacional acaba de confirmar como infectada.

Atento a ello, se pusieron en aislamiento preventivo a esta persona, su familia y a otras más de 20 personas que en el día de ayer (por el viernes) estuvieron en contacto con él. Estamos ante un caso sospechoso por contacto estrecho con una persona que regresó de España y estando en cuarentena obligatoria en Córdoba, dio positivo el análisis de coronavirus”, expresó el Dr. Zamora en un comunicado.

En cuarentena

Asimismo, confirmó que toda la ciudad de Selva se encuentra en cuarentena.

“Como una medida extrema de prevención, acabamos de declarar en cuarentena toda la localidad de Selva, la que ha quedado cerrada al ingreso y egreso de personas y vedado cualquier tipo de actividad con permanencia en los hogares de sus habitantes”, indicó.

Aclaró que “la circulación del virus está limitado, por ahora sólo a casos importados en nuestro país; y que hasta el momento no hay ningún caso confirmado dentro de nuestra provincia, sólo es posible evitarlo, si todos cumplimos con las medidas de prevención que se están difundiendo por todos medios”.

Casos en Santiago

El primer mandatario informó, además, que “hasta el momento existen unas 52 personas en cuarentena en su domicilio, por haber arribado de algún país afectado por el virus, y la familia con la cual convive”.

“Se han realizado algunas demoras por la policía provincial junto con el personal de salud que aplica el protocolo. Y una persona, oriunda de Buenos Aires, se encuentra detenida por haber violado su aislamiento (Art. 205 del Código Penal), y a disposición de la Justicia’, manifestó, al tiempo que aclaró que “ninguna de estas personas bajo protocolo ha dado positivo, y tampoco presentan síntomas. Pero estarán obligadas a cumplir la cuarentena de dos semanas”.

Una ciudad blindada, sin salida ni entrada de gente

Selva es una localidad completa totalmente aislada, como medida preventiva por un joven que tuvo hace dos días vinculación estrecha con una mujer en la provincia de Córdoba a la que le dio resultado positivo el virus (violando ambos en la ciudad de Córdoba la cuarentena y aislamiento en la que estaba la joven en la capital de la provincia mediterránea).

En la cabecera del Departamento Rivadavia hay varias familias que están completamente aisladas porque participaron de un asado de bienvenida y toda la ciudad en cuarentena y sin entrada ni salida de gente.

Salud informa que hasta el momento no hay casos confirmados de la provincia

El Ministerio de Salud informó que hasta las últimas horas de ayer no existía ningún caso confirmado de coronavirus en la provincia. Todas las personas que se encuentran cumpliendo la disposición obligatoria de aislamiento de manera preventiva, por haber regresado en los últimos 14 días de zonas de alta circulación del virus, se encuentran comunicadas con el sistema de salud y bajo seguimiento permanente. Ninguno de ellos presentó síntomas hasta el momento. La provincia continúa en la fase de contención.

Por otro lado, el Ministerio de Salud apela a la responsabilidad de todas las personas que llegan del exterior del país provenientes de zonas con circulación sostenida del coronavirus a dar cumplimiento de las normativas vigentes comunicándose al 107 del Ministerio de Salud y manteniendo el aislamiento obligatorio y preventivo, aunque no presenten síntomas de la enfermedad, ya que ésta es la forma de minimizar los riesgos de transmisión.

De acuerdo con el Decreto 260/2020, quienes no cumplan con el aislamiento serán denunciados penalmente para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Además, se aclara, que según el protocolo no se recomienda ni es necesario el aislamiento domiciliario de los convivientes del viajero. Siempre y cuando los convivientes no hayan viajado a esas zonas y estén sanos. Sí se recomienda, para todos los convivientes, cumplir estrictamente las medidas de prevención comunes a todas las enfermedades respiratorias: lavarse las manos con jabón regularmente, estornudar en el pliegue del codo, no llevar las manos a los ojos y la nariz, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que usamos con frecuencia, no compartir utensilios personales.

Dr. Gerardo Zamora: “En Selva podría ser el primer caso y no queremos que salga del lugar”

“No tenemos ningún caso probado de coronavirus en la provincia”, rescató el gobernador Gerardo Zamora sobre la situación epidemiológica en Santiago del Estero.

Con relación a los controles y a la aplicación del protocolo, en diálogo con el canal de cable A24, Zamora recalcó: “Vamos a ser muy duros, sobre todo con la cuarentena”.

En tal sentido, indicó que se aisló a todo un pueblo en Selva, en el límite con Santa Fe, por un joven que muestra signos y que estuvo en contacto con una persona a la que le dio positivo la prueba de coronavirus. “Podría ser el primer caso y no queremos que salga del lugar”, remarcó.

El gobernador Gerardo Zamora sostuvo que el Gobierno provincial será “muy duro” en aplicar el protocolo de prevención de coronavirus, al referirse a la detención de tres ciudadanos de Chaco y de Buenos Aires, que habían violado la emergencia sanitaria nacional y el Código Penal.

Sobre estos casos, indicó que tras las pruebas, se confirmó que estas tres personas dieron negativo. Detalló que en el caso de los dos chaqueños que ingresaron a la provincia desde una zona cercana a Lapachito (Chaco) una de las cuatro localidades chaqueñas que fue puesta en cuarentena, regresaron a su provincia para cumplir con el aislamiento. Con relación al tercer caso, un vecino de Buenos Aires que trabaja en Santiago del Estero y que había violado el protocolo de prevención al no cumplir la cuarentena tras regresar de España, indicó continuará con el aislamiento que recomienda la OMS.l