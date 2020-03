Lucas Alario confesó su deseo de volver a River

28/03/2020 - 22:45 Mundo River

Lucas Alario dejó una huella importante en River. Al margen de que no se fue de la mejor manera, el delantero que milita en el Bayer Leverkusen de Alemani fue clave en la conquista de la Copa Libertadores 2015. En una entrevista con el diario Olé, el santafesino dejó en claro su deseo de retornar en algún momento al “Millonario”, aunque también aseguró que por ahora no piensa en eso.

“La verdad es que no soy de pensar más allá de los próximos años: trato de disfrutar el día a día. No sé qué responder a eso porque no me pongo a pensar en qué va a pasar dentro de algunos años, pero es obvio que me gustaría volver así como también a Colón, un club que me dio mucho”, respondió ante la pregunta puntual sobre si se imagina otra vez en River.

El “grupo” es lo que más extraña Alario de su ex equipo. Y lo fundamentó: “Me tocó estar con muy buena gente, nos llevábamos muy bien y el día a día era muy lindo: compartir un mate, hacer chistes, jugar a las cartas en las concentraciones”.

Es por eso que aún mantiene vínculo con algunos jugadores del plantel de Marcelo Gallardo. “Con los chicos que compartí plantel nos mensajeamos cada tanto, ya sea por WhatsApp o por Instagram y nos hacemos alguna que otra joda”, comentó.

Ante la pregunta si terminó bien su relación con Gallardo, no dudó en afirmar: “Sí, la relación terminó bien. Nos despedimos como tenía que ser. Le agradecí todo lo que él hizo por mí, le dije que se portó muy bien siempre conmigo, que gracias a él yo pude jugar esos dos años en River”. ¿Te molesta que te pregunten si jugarías en Boca? “No me molesta porque la respuesta va a ser siempre la misma: que no”.

Coronavirus

Alario contó también como están sobrellevando en Alemania la pandemia del coronavirus. “Estamos un poco encerrados como todo el mundo, pero bien. En Alemania la cuarentena no es obligatoria”, reveló.

“Estoy yendo al club todos los días por la lesión en el hombro. Soy el único que lo hago todas las mañanas. Me trato con un profe y un kinesiólogo. De mi casa al club tengo unos 30 minutos de auto habitualmente, aunque ahora estoy llegando en 20. Hay menos tránsito. Se nota el aislamiento: se percibe mucho menos movimiento. La gente se lo ha tomado en serio. Se puede salir, siempre y cuando no sean más de dos personas, aunque se puede seguir con la rutina diaria”. concluyó.