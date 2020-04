Mons. Corral explicó a los fieles católicos cómo ganar las Indulgencias

31/03/2020 - 22:55 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C) El obispo de la diócesis local, monseñor José Luis Corral, explicó cómo funcionan las indulgencias que acaba de emitir el papa Francisco para todo el Catolicismo en esta época especial de pandemia y cuarentenas alrededor de todo el mundo: “Sí, causa un poco de confusión, todo es por lo excepcional de la situación. Las indulgencias es el perdón de las penas del pecado y la reconciliación de los pecados. Hay absolución general y particular, pero por los medios no se puede dar absolución general, debe estar presente físicamente” el fiel.

Luego enseñó que el Catecismo de la Iglesia Católica explica que la indulgencia “es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos”.

En este sentido, señaló un punto sumamente importante sobre el tema: “Las indulgencias, que pueden ser parciales o plenarias, pueden obtenerse para uno mismo o para el alma de un difunto. No se puede ganar una para otra persona viva”.

Tres requisitos

Más adelante, fue muy detallista al referirse a la parte que le corresponde a los fieles para hacerse merecedor de esta gracia especial: “Para ganar la indulgencia plenaria hay que cumplir tres condiciones: confesión de los pecados, recibir la sagrada comunión y orar por las intenciones del Papa”.

Esta oración, indica el Vaticano, “queda a elección de los fieles, pero se sugiere un ‘Padrenuestro’ y un ‘Avemaría’”. La Iglesia enseña que es conveniente, pero no necesario, que la confesión sacramental, y especialmente la sagrada comunión y la oración por las intenciones del Papa, se hagan el mismo día en que se realiza la obra indulgenciada; pero es suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días antes o después, relató.

Enfermos

“Este año el Vaticano precisó que, para obtener la indulgencia plenaria, los enfermos con coronavirus, los que están en cuarentena, así como los trabajadores de la salud y los familiares que se exponen al riesgo de contagio por ayudar a los afectados por el Covid-19, podrán simplemente recitar el Credo, el Padre Nuestro y una oración a María”.

También dijo que “se puede invitar a los fieles a reconciliarse con Dios y hacer un acto de contrición lo más perfecto posible, pero la absolución tanto individual como general, considero que es inválida a través de estos medios. Ningún sacramento puede ser válido por estos medios, no se puede casar o consagrar a través de ellos. Distinto es el tema de una bendición a la que la distancia no la afecta. Siempre el sacramento tiene que ser administrado con la presencia del que recibe la gracia del sacramento. Por ejemplo, puedo absolver una sala de hospital entera con los enfermos allí o en un avión que va a caer, o en un campo de exterminio”, ejemplicó al finalizar.l