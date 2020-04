Pymes: peligran 600 mil empleos por cuarentena, la mayoría no podrá pagar

09/04/2020 - 00:41 Economía

Una encuesta realizada por la Fundación Observatorio Pyme (FOP) reveló que la parálisis que se advierte en las micro, pequeñas y medianas empresas, provoca serias complicaciones en este segmento, situación que anticipa que un 25% de estas firmas, no podrá afrontar el pago de salarios y gastos fijos de abril, aún cuando llegue a tiempo la ayuda oficial que se espera en el sector.

No obstante, a nivel local desde la Cámara de Comercio e Industria (CCI), señalaron que en Santiago, el porcentaje de empresas que presentará problemas graves para cubrir sueldos este mes, será mayor, casi el doble que lo relevado por la encuesta a nivel nacional.

‘Aquí como mínimo, es un 50%, hay colegas con muchos problemas. La baja liquidez de las empresas que ya vienen con caídas muy fuertes en su actividad, el derrumbe de las ventas que viene ya de hace varios meses y las dificultades en la cadena de pagos involucra a una gran cantidad de comercios’, indicó Alejandra Rafael, presidente de la CCI.

Anticipó que ‘abril va a ser tremendo, durísimo. El Gobierno tiene que salir a hacer algo este mes porque no hay manera que subsistamos. No podemos pagar las facturas que nos llegan cuando no vendimos nada y no se va a abrir incluso en este mes’. Agregó que ‘va a ser mucho más difícil y complicado que marzo porque marzo pagamos con mucho esfuerzo y este mes se suman todos los servicios y hay algunos que por una cuestión de seguridad no podemos dejar de pagar. Va a ser durísimo, hay gente que ya no da más’.

El análisis que realizan algunos negocios es que el cierre de los locales a partir de la cuarentena, llegó tras la primera quincena de marzo, cuando al menos algo lograron vender. Pero, este mes los encuentra en este inicio con cero ventas y la perspectiva de -quizá- empezar a vender recién casi a fin de mes.

El reporte a nivel nacional de FOP, señala que el 54% de las firmas del sector no está operativa y otro 36% trabaja apenas parcialmente.

La encuesta consultó a los propietarios de las empresas si con las propias reservas de activos líquidos podrían afrontar las obligaciones de este mes, la respuesta fue que sólo el 16% lo podrá hacer sin problemas.

A su vez, un 24% de las empresas respondieron que no podrán sostener los gastos salariales y otros fijos de abril, ni siquiera con la ayuda del gobierno. Las firmas que están considerando abandonar la actividad, alcanzan al 6%.

De acuerdo con el estudio de la fundación están sin operar unas 325.000 empresas (54%) y otras 215.000 (36%) operan parcialmente.

La investigación también estimó el costo de la inactividad y concluyó que son U$S 115 millones diarios. A su vez, la pérdida de puestos por potenciales cierres de empresas podría llegar a 190.000 empleos, y otros 415.000 más, si parte de las que no logran pagar salarios y gastos fijos de abril se achican o directamente cierran.