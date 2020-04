Apresan a un cura y a una mujer que violaron la cuarentena para encontrarse en un auto

09/04/2020 - 10:53 País

Un sacerdote una mujer de 39 años fueron detenidos anoche en la ciudad de San Rafael, Mendoza, tras ser descubiertos violando la cuarentena obligatoria que rige en el país desde el 20 de marzo. Estaban en el interior de un auto, en una zona baldía cerca de la ruta 171.

Al ser interrogados por la policía, el cura de la iglesia de Villa Atuel, dijo que se encontraban ahí porque la mujer necesitaba contención espiritual, debido a que atraviesa serios problemas familiares.

De todas formas, los policías los llevaron a la comisaría de la zona, ya que se encontraban violando la cuarentena obligatoria ordenada por el presidente. Tras ser notificados, recuperaron la libertad.

Como la noticia ya se había conocido en el pueblo, el párroco salió a pedir disculpas: "Me arrepiento por la imprudencia, pero no fue algo malintencionado". Y repitió su relato: "Nos pusimos a un costado de la ruta. Ella estaba dentro del auto porque tenía frío y yo sentado en un banquito afuera con la sotana arremangada dentro de la campera, es la costumbre porque si no se ensucia con la tierra”, detalló a Los Andes.

Cabe que recordar que en la provincia ya son más de 3000 los detenidos por incumplir la cuarentena.