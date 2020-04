Cómo vive una Santiagueña la pandemia del Coronavirus en EE.UU

10/04/2020 - 19:43 Opinión

Por Sulman Ibáñez. Presidente de la Unión de Entidades Argentinas, ONG que ayuda a escuelas rurales de la Argentina.

Nunca imaginé que me tocaría vivir una pandemia como la que hoy tiene en vilo a todo el mundo, mucho menos que la ciudad de Nueva York, en la que vivo desde hace 21 años, sería el epicentro en los EE.UU.

Estamos viviendo una crisis hospitalaria sin precedentes, los sanatorios y hospitales no dan abasto debido a la gran cantidad de casos reportados. El ejército armó hospitales de campaña en el Central Park y en diferentes puntos de Nueva York. También se acondicionaron universidades y hoteles para poder atender la mayor cantidad de enfermos. Al día de hoy se reportaron 449.925 casos confirmados y 15.985 fallecidos en todo el país. Sólo en Nueva York 159.937 casos y 7.067 fallecidos.

Me entristece mucho la gente que perdió la batalla con esta enfermedad y el dolor de sus familias. Me siento decepcionada porque pienso que el gobierno no tomó las medidas correctas a tiempo, y todavía aún, no lo hacen. Aquí la cuarentena no es obligatoria. La mayoría de la gente la estamos haciendo de forma voluntaria, en mi caso desde hace un mes. Sólo los comercios esenciales, como farmacias y supermercados, permanecen abiertos. Buses, trenes y subtes siguen funcionando para que los trabajadores de estos rubros puedan llegar a sus trabajos y hogares.

Algo que llama mi atención es la cantidad de vuelos que aún están operando dentro de los EE.UU. Me parece una locura o quizás sea demasiada ambición. Sabemos que es un país capitalista, pero nunca imaginé que pondrían prioridad a la económica antes que a la salud del ciudadano. ¿De qué nos sirve ganar dinero si eso puede costar la vida?

Todos los días miro las noticias de la Argentina. Especialmente la de Santiago Del Estero. Veo todo a través de la página de EL LIBERAL. Tengo a mis hermanos, mis padres Mari y Enrique Ibáñez que viven en Fernández, y muchos amigos a través de todo La provincia.

Estoy muy orgullosa de las decisiones que tomó el presidente Alberto Fernández, y especialmente el Gobernador de Santiago del Estero el Dr. Gerardo Zamora al cual felicito por el gran trabajo que está haciendo por sus comprovincianos, priorizando la salud del ciudadano, haciendo cumplir la cuarentena obligatoria ya que es la única forma de bajar el nivel de contagio de esta pandemia. Qué bueno que ellos lo entendieron que no es el tener dinero lo que importante, ante esta situación, sino actuar de manera inteligente, como lo están haciendo. Con controles estrictos y sancionando fuertemente al que no la cumpla. Espero pase pronto todo esto y podamos hacer nuestras vidas normalmente. Dios bendiga a toda la gente de mi querido Santiago del Estero. #QUÉDATE EN CASA.