Artistas santiagueños que viven en Canadá cuentan su experiencia de vida en cuarentena

22/04/2020 - 22:23 Santiago

Alicia Alba es actriz. Florencia Taylor es maquilladora y Luis López, bailarín. Los tres son santiagueños. Por diversas circunstancias de la vida, actualmente están radicados en Canadá, país soberano de América del Norte que a la fecha cuenta con 32.413 casos y 486 muertos por la pandemia del coronavirus.

“Esperamos que esto termine pronto”, es el anhelo de Alicia, Florencia y Luis. “La gente es muy respetuosa, obedece”, coincidieron también al referirse al comportamiento que tienen los canadienses en relación al aislamiento y al distanciamiento social.

En sendas entrevistas con EL LIBERAL , contaron cómo transcurren sus vidas hoy, en tiempos de cuarentena como consecuencia del avance de esta epidemia que llevó a Justin Trudeau, primer ministro de ese país, a anunciar que la frontera con Estados Unidos seguirá cerrada para todo tránsito que no se considere esencial hasta el 20 de mayo, según un acuerdo al que llegaron ambos países para ayudar a contener el virus que azota al mundo.

Alicia, quien vive en Montreal junto con su pareja Gonzalo Nieto, santiagueño establecido allí desde los años 70. En Montreal, Alicia despliega su talento como actriz.

Luis, con su familia, está en Montreal al frente de su escuela de danzas en donde enseña los secretos para bailar tango y también folclore.

Florencia está establecida en la ciudad de London junto con su familia conformada por su esposo Will Taylor y sus hijas Delfina, Valentina y Lucía.

Luis, el tango y la familia

Luis López, bailarín santiagueño radicado hace más de veinte años en Montreal. Hoy, por el Covid-19, tuvo que suspender las clases en la escuela de danzas en donde trabaja. “Dentro de todo, la estamos pasando bien en el sentido de que estamos confinados y cuidándonos. Estoy con mi esposa Mari y mis hijos Teo (14) y Emilio (8). Tengo otro hijo, Sacha (29) que vive en otra parte. El 12 marzo decidí de común acuerdo con los docentes de la escuela de danzas, sobre todo de tango, suspender las actividades. Somos doce profesores”, remarcó.

“La gente es muy respetuosa, obedece. Hace 39 días que estoy aislado con mi esposa y mis dos hijos. Vivimos en un edificio grande que se dividió en cuatro departamentos. Hay cuatro familias amigas. Teo y Emilio continúan la escuela en forma online. Sacha, mi otro hijo que vive en su departamente, trabaja en la cocina y hace música en su tiempo libre. Mi mujer trabaja en la informática. La cultura recibe ayuda económica del gobierno. El gobierno nos está dando un salario”, destacó.

Alba: “El gobierno tiene un alto grado de humanismo”

Alicia Alba, junto con su pareja, Gonzalo Nieto, cumple a rajatablas con la cuarentena. “Salimos lo mínimo indispensable para hacer las compras y extremamos los cuidados. En los comercios se han instalado piletas y lavatorios bien equipados para que te higienices al entrar y salir”, contó Alicia a EL LIBERAL.

“La gente es muy cuidadosa. Hace caso a los consejos que da, diariamente, el primer ministro Justin Pierre James Trudeau. El gobierno de Canadá tiene un grado de humanismo y de respeto a la vida como lo tienen en la Argentina, en donde se prioriza la vida y no la economía”, indicó.

En cuanto al trabajo que desarrolla, indicó: “Todo lo que se pueda hacer por Internet se lo hace, ya sea grabar un cuento para enviar o actuaciones. Ahora estamos con José Luis Balteiro (actor santiagueño radicado en Tucumán, con quien realizó varios obras teatrales) embarcados en hacer teatro virtual tomando obras que ya hemos hecho alguna vez”.

Mientras, en Canadá, asiste a cursos para aprender el idioma. “Yo todavía no puedo integrar un elenco del lugar porque tengo que dominar el idioma. Es por eso que asisto a clases de francés. Mientras, me he hecho de amigos en el ambiente del teatro. Estoy estudiando para poder integrar elencos locales”.

“Abril es la época de casamientos; pero todas las bodas y demás eventos sociales están cancelados”

La actividad floreciente de la maquilladora santiagueña Florencia Taylor en London es, particularmente, abril.

“Abril es la época de casamientos. Todas las bodas y demás eventos están cancelados. Las bodas estaban suspendidas hasta junio y, ahora, todas las de julio y agosto se están cancelando lamentablemente. Se está reorganizando la agenda de esos casamientos para el 2021”, dijo.

Explicó que la cuarentena no es obligatoria en todo Canadá. Indicó que “la gente es muy respetuosa y acata las indicaciones que se le brindan. Las farmacias, concesionarias y talleres de autos están abiertos. Se realizan mucha compra online y telefónica para después ir a buscarla en el auto y que te la pongan en el baúl”.

Taylor destacó que en Canadá hay muchos más casos de contagios y muertes por coronavirus que en la Argentina.

“Se han registrado 38 mil casos en todo el país y, lamentablemente, cerca de 1.800 muertos en todo Canadá. Está un poco controlado, pero mi opinión personal es que si las cosas se tomaran más seriamente en el tema de aislamiento esto se podría controlar más”.

Florencia se ha destacado en la competencia en festivales internacionales sobre su especialidad, en donde ha obtenido enormes logros. “Las competiciones, por ahora, no están canceladas porque la entrega de premios de la canadiense es a fines de noviembre, mientras que la norteamericana es a fines de enero”, precisó.

“Ya han largado la apertura para empezar a mandar los trabajos. Aquí, el problema es que los artistas no podemos crear colecciones para mandar porque no podemos juntarnos a trabajar. Habían cambiado algunas reglas en donde uno podía mandar colecciones anteriores con algunas limitaciones. Eso hace que uno pueda seguir compitiendo, pero no favorece al trabajo del fotógrafo, de la maquilladora, de la estilista, etc.”, sostuvo.