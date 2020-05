El Gobierno dijo estar "decepcionado" por el rechazo de un grupo de bonistas

04/05/2020 - 17:56 Economía

El Ministerio de Economía de la Nación se manifestó "decepcionado" con la declaración que emitieron tres grupos de acreedores que tienen en su poder deuda emitida por el país.

El comunicado oficial manifiesta la expectativa del Gobierno de que "mucho puede cambiar en el transcurso de una semana", de cara al plazo que vence el próximo viernes para que los tenedores manifiesten si ingresan al canje.

"Tenemos la esperanza de que nuestros acreedores reconozcan que, especialmente a raíz de la crisis del Covid-19, Argentina no puede pagar más", agregó la cartera que conduce Martín Guzmán . Recordaron que "hemos publicado nuestro análisis de sostenibilidad de la deuda y se encuentra alineado con el del Fondo Monetario Internacional".

“Si los tenedores de bonos tienen un enfoque diferente que se adecue a esas limitaciones, deberían presentar una propuesta específica. El Gobierno argentino permanece dispuesto a escuchar y tratar de encontrar un denominador común. Pero cualquier propuesta debe pasar primero la prueba del sentido común", concluyó el parte de prensa.

Esta mañana el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de la Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Cambio de la Argentina expresaron su rechazo a la oferta argentina, aunque dijeron estar "preparados" para negociar con las autoridades.

"Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias", advirtieron.

Todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá, firmaron una solicitada publicada en apoyo al gobierno nacional en el proceso de reestructuración de la deuda externa.

En el texto, difundido de cara al vencimiento del plazo para que los bonistas acepten o rechacen la oferta, previsto para el viernes, los mandatarios destacaron la necesidad de "hacer el mayor esfuerzo posible y dar todo el apoyo para que Argentina pueda redefinir sus compromisos de forma sostenible de modo de poder cumplir con sus obligaciones y evitar la cesación de pagos o default”.

En ese sentido, los gobernantes reafirmaron que “en un contexto mundial adverso y de alta incertidumbre por el impacto del COVID-19, la República Argentina procura ante la comunidad internacional un plan de pagos sustentable y creíble, hecho con seriedad, en base a la capacidad de pagos del país, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, desterrando cualquier tipo de especulaciones”.