Conmoción por el hallazgo de una oveja con horribles mutilaciones, en un campo

19/05/2020 - 01:07 Interior

SANTA BÁRBARA, Loreto (C). Una productora rural de esta localidad recuperó de una zona de monte profundo un animal ovino de su propiedad, el que se encontraba con una grave mutilación, ya que le habría sido devorada la glándula mamaria. Posteriormente, desde donde fue encontrado el animal fue trasladado hasta la vivienda de su dueña.

Adriana Banega se encontraba en su casa realizando las tareas domésticas con el ritmo de un día domingo en cuarentena, cuando el teléfono celular ubicado en un lugar estratégico de la casa donde siempre tiene señal, sonó por el ingreso de un mensaje de un vecino que le informaba que uno de sus animales se encontraba herido en una zona alejada.

Al llegar al lugar indicado, encontró a una de sus ovejas con la ubre desgarrada completamente y salvo esta herida el animal no presentaba otro daño: “No tenía ni un solo golpe, ni rastros de haber sido maltratada, tampoco hay algún tipo de rastros de otro animal, nada, nada. Es lo que nos llama la atención, a nosotros y a todos vecinos consultados”, informó Banegas.

La oveja está siendo tratada con antibióticos, que fueron recetados por el veterinario y se encontraba recuperándose de la grave herida. “Es un misterio lo que ocurrió con este animal. Es la primera vez que pasa algo así a uno de nuestros animales, siempre escuchamos de las mutilaciones que sufrían vacunos o cabras, pero no me imaginaba que podían ser de esta manera”, sostuvo la productora rural loretana.

La opinión de un veterinario de la zona

LORETO, Loreto (C). Consultado el doctor veterinario Gustavo Medina sobre la oveja mutilada, luego de observar las fotografías del ovino herido indicó: “Por lo que puedo observar en las fotografías no se trata del ataque de lo que populamente se vincula con el chupacabras (o sea, algo inexplicable), o de las también extrañas mutilaciones que muchos casos aun no encuentran una explicación por el tipo de heridas que presentan, normalmente circulares con poco sangrado. En este caso se trata de un claro desgarro de ubre que puede haber sido provocado por un depredador en un lugar distante de donde fue encontrada la oveja, o también puede ser el caso de una infección necrosada (con tejido muerto) y que el sector afectado finalmente terminó desprendiéndose”. l