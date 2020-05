La película escrita y protagonizada por Tom Hanks irá al streaming

20/05/2020 - 21:55 Pura Vida

La película “Greyhound”, que protagonizó y escribió Tom Hanks, se saltará el estreno en los cines debido a la pandemia del coronavirus y se lanzará de forma digital a través de la plataforma digital Apple TV+.

El medio especializado Deadline informó del cambio de planes del filme de Sony que supone un movimiento singular en Hollywood en tiempos de la Covid-19, el cual que se habría producido tras un millonario acuerdo cerrado en 70 millones de dólares.

Sony tenía previsto estrenar “Greyhound” en los cines el 12 de junio y tras cancelarse las proyecciones Apple TV+ se quedó con el título aunque aún no detalló cuándo lo presentará en su plataforma de streaming, detalló EFE.

Con Aaron Schneider como director, “Greyhound” es un filme bélico, ambientado en la Segunda Guerra Mundial y basado en hechos reales, acerca de un capitán de la Marina de los Estados Unidos que debía guiar a un grupo de barcos para escapar de los submarinos nazis.

Elisabeth Shue y Manuel García-Rulfo también forman parte del elenco. Hanks suma su tercer crédito como guionista en su carrera, tras Larry Crowne (2011) y That Thing You Do! (1996). l