Yatra aseguró que Tini Stoessel le enseñó a cuidarse

23/05/2020 - 20:50 Pura Vida

“Siempre se lo he dicho a ella y siempre lo diré. Gracias a ella he aprendido a cuidarme un poco más. Y eso lo es todo. Tomaba tantas decisiones por el artista que a veces olvidaba al ser humano que también soy”. Con esas palabras, el colombiano Sebastián Yatra se refirió a su exnovia, la argentina Tini Stoessel, de quien se separó durante esta cuarentena en medio de versiones de infidelidad con la cantante mexicana Danna Paola, quien además es una de las protagonistas de la serie “Elite”.

En la publicación de la revista Elle española, Yatra reconoció: “Este periodo de pausa ha sido una oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal, para renacer también como sociedad”.

El aislamiento al que los obligó la cuarentena por el coronavirus no habría ayudado a fortalecer el amor entre los cantantes, ya que Sebastián cumple con el confinamiento en Colombia junto a su familia, y Tini, en Buenos Aires, en compañía de sus padres y su hermano.

Sobre qué será lo primero que hará cuando se levante la cuarentena, Yatra puntualizó: “Me gustaría abrazarlos y verlos a todos. Recorrer el mundo con mi música. En mi lista de prioridades, la número uno es salir de gira a España. De hecho, así está planeado ya. Que eso se pueda dar es lo que me llena ahora de ilusión. Más adelante, en septiembre, la idea es participar con Enrique Iglesias y Ricky Martin en un tour por distintas ciudades de Estados Unidos”. No obstante, no hizo referencia a un posible encuentro con Tini Stoessel, con quien tenían planes de protagonizar una serie, posiblemente para la plataforma Disney +.

Mientras tanto, la actriz Danna Paola se encargó de negar el romance con Yatra. “Hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer, eso es todo. Aparte es un gran ser humano y súper talentoso”, dijo sobre su colega.