Preocupa la destrucción de contenedores de residuos a causa del mal uso por parte de algunos vecinos

16/06/2020 - 01:34 La Banda

Pese al pedido permanente desde la Municipalidad de La Banda para un manejo responsable y adecuado de los contenedores de residuos, las autoridades de la Secretaría de Servicios Públicos advirtieron sobre los perjuicios que sufre la comunidad toda por el mal uso por parte de algunos vecinos de estos elementos que son fundamentales para el cuidado de la higiene en toda la ciudad.

En los últimos días se pudo apreciar en distintos sectores los recipientes cargados con escombros, estructuras de metal, maderas y elementos punzo cortantes que representan un peligro para los trabajadores, quienes se exponen a heridas al manipular estos elementos, a pesar de manejarse incluso con guantes.

Además, este tipo de materiales no pueden ser recogidos por los camiones equipados para esta tarea, ya que no pueden hacer el procesamiento de compactación que sí se hace con los residuos domiciliarios compuestos por papel, plástico, cartón, restos de comidas u otros materiales orgánicos.

El secretario de Servicios Públicos, Fernando Vázquez, se lamentó por la falta de cooperación de algunos vecinos, a pesar del pedido permanente.

“Este lunes feriado nos encontramos con muchos contenedores desbordados con materiales de construcción, incluso han llegado a cargar una heladera y restos de muebles. Todo eso termina dañando un elemento que no está preparado para ese tipo de objetos. Este es un perjuicio a cada vecino, no solamente para el municipio, porque cada contenedor forma parte del patrimonio de todos los bandeños y debemos cuidarlo”, dijo.

El funcionario también recordó que este lunes se trabajó con normalidad, con la recolección domiciliaria de residuos, como también la limpieza en toda la ciudad.

Recordaron que está prohibida la poda de árboles

El secretario de Servicios Públicos, Fernando Vázquez, recordó que está prohibida la poda de árboles, medida que fue adoptada de manera excepcional debido a la reducción de personal por el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19.

“Sin embargo, hay mucha gente que no acata la medida y a diario estamos levantando grandes cantidades de ramas y pasto. Lo hacemos porque queremos una ciudad limpia, pero insistimos en pedirle al vecino que colabore, tanto con el cuidado de los contenedores como con las podas que no deben realizarse porque no contamos con el personal suficiente a disposición debido a la reducción por la pandemia”, explicó.l