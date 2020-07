VIDEO | Naya Rivera, estrella de la serie Glee, desapareció mientras nadaba con su hijo

09/07/2020 - 18:56 Pura Vida

La actriz Naya Rivera, que interpretó a Santana López en la serie de televisión “Glee” desapareció desde la tarde del miércoles tras caer al agua en un lago cercano a Los Ángeles, Estados Unidos, indicaron las autoridades.

Rivera, estadounidense de origen puertoriqueño, había alquilado una embarcación de recreo junto a su hijo en el Lago Piru.

De acuerdo con medios de comunicación locales, los pasajeros de un segundo bote encontraron al hijo de Rivera, de 4 años, solo y dormido en el barco con un chaleco salvavidas.

La policía de Ventura, un condado al norte de la ciudad californiana, realiza las labores de búsqueda y rescate de la actriz, que comenzaron tras recibir una llamada de emergencia el miércoles luego de ser encontrado su hijo.

