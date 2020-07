La cuarentena puso a Gasalla contra Alberto Fernández

12/07/2020 - 20:34 Pura Vida

Antonio Gasalla hizo gala del nombre del programa de radio ”Polino auténtico”, del que participó como invitado, y compartió con conductores y oyentes las reflexiones que le generan la actualidad argentina.

“Estamos moviéndonos en una forma bastante extraña... Nos están gobernando, ¿quiénes? ¿Qué son, qué hacen? Los nombres los sabemos porque los dicen, ¿pero quién hace algo? Este señor que es el presidente estaba muerto de risa hasta hace tres, cuatro días, cuando se dio cuenta de la realidad empezó como a deprimir. Lo digo con todo respeto, eh... Hay que ser presidente, tan genial, de este país tan lindo”, dijo Gasalla durante la comunicación telefónica que mantuvo con Marcelo Polino. Antes había asegurado: “Este país ya está fundido. Para mí, mientras tengamos este presidente y dos o tres personas que manejan el país, para que alguien arregle la Argentina vamos a tener que hacer fuerza”.

En ese marco, aunque haciendo referencia a su salud, Gasalla se quejó de “la pérdida de los derechos”. “Como ciudadano estás perdiendo derechos, porque te tenés que meter la salud en el culo. Yo me voy solo arriba a hacer gimnasia y llega un momento en que estoy agotado porque necesito un personal trainer que me maneje los huesos... De estar encerrado acá bajé como 10 kilos...”, contó Antonio, al tiempo que reclamaba el hecho de que su masajista personal no puede visitarlo durante la cuarentena.

“No lo dejan entrar, se lo prohibieron y a mí me está haciendo mierda la espalda, porque me hace unos masajes maravillosos desde hace 11 años. ¿A ustedes les parece bien que no lo dejen? Yo tengo en el piso de arriba un gimnasio y no me lo dejan entrar. Yo no sé quién organizó esta especie de revolución política para sacar a los que hacen masajes, no lo puedo entender...”, planteó.

En mayo pasado el actor y comediante fue internado de urgencia por un dolor abdominal. Ahora, está proyectando su vuelta al teatro. Pero todo será cuando termine el aislamiento social preventivo y obligatorio. Mientras tanto continúa cumpliendo con la cuarentena en su casa. “Me tenían encerrado con un hermano mío y lo que yo hago ahora es ponerme ropa, afeitarme, usar tapaboca y salir a hacer las compras con la mucama...”, contó Antonio. Y agregó: “Acá apenas si podés salir, porque para entrar a la farmacia tenés que hacer cola en la vereda”.