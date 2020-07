Andy Kusnetzoff también tiene Coronavirus

14/07/2020 - 13:29 Pura Vida

El conductor y animador Andy Kusnetzoff informó hoy que dio positivo en coronavirus y que se encuentra “bien y aislado” en una clínica porteña.

El conductor de “PH Podemos hablar” así lo relató pasado el mediodía a través de su programa en Radio Metro, “Perros de la calle”.

“Yo estoy bien pero ya el sábado a la emisión (de “PH”, por Telefe) llegué medio ‘baqueteado’. Estaba con un poco de tos”, explicó por teléfono a sus compañeros y los oyentes con una voz notoriamente afectada, y añadió que como el domingo continuó con tos y “cansancio de cuerpo”, ayer decidió hacerse ver por los médicos.

Te recomendamos: La cantante Karol G tiene Coronavirus

“Por precaución el lunes dije ‘me voy a hacer ver’ y fui a la clínica donde estoy ahora, me hice ver, me hice el hisopado y hace un rato me dieron el resultado y di positivo en Covid”, agregó Kusnetzoff.

El conductor afirmó que “nunca” tuvo fiebre, que estaba “tranquilo” y “en buenas manos” de los médicos.

“Por suerte no tengo fiebre, tengo esta tos y estoy transitándolo. Hay que cuidarse; el que me conoce sabe que soy muy ‘obse’, venía esquivándolo desde que vine de Europa y ya no quería dar besos ni abrazos”, relató sobre los cuidados que mantenía en su vida social y laboral, pese a lo cual se contagió de coronavirus.