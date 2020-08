Covid 19: El intendente Fantoni pidió extremar los cuidados a los quimileses

06/08/2020 - 21:13 Interior

Ante la confirmación de 24 casos de covid 19 en los últimos dos días, en Capital y La Banda, el intendente de Quimilí, Omar Fantoni, exhortó a sus vecinos a “cuidarse hoy más que nunca” para evitar contagios que pongan en riesgo a la población y que obliguen a tomar medidas que perjudiquen nuevamente a comerciantes y trabajadores.

“Nos da mucha preocupación lo que está sucediendo porque existe el riesgo que haya circulación viral y muchos de nosotros tenemos mucha relación con la ciudad Capital, por distintos trámites. Entonces pedimos extremar los cuidados para tratar de no contagiarnos. Debemos tomar en cuenta el uso de barbijo, el distanciamiento social y evitar las reuniones masivas con personas”, dijo el jefe comunal.

También se dirigió a los camioneros locales y a los que recorren la zona proveniente de distintos puntos del país. “No existe discriminación hacia los choferes de camiones, pero la verdad es que tienen contacto con personas de otros lugares donde hay circulación viral”. “Por eso les pedimos que se cuiden porque valoramos su trabajo que es importante, porque tienen que abastecer al país, pero tienen que cuidarse a sí mismo, a sus familias y a toda la comunidad”, expresó.

En cuanto a los vecinos de Quimilí, les pidió “salir lo menos posible de las casas, salvo situación de extrema necesidad; evitar reuniones y partidos de fútbol”. “Tendremos que pasar estas dos semanas para tratar de evitar la circulación viral. Ojalá que esto no salga de control para no volver a la fase uno con los perjuicios que ello acarrea, para los comercios y trabajadores en general. Esto tiene que ver con el comportamiento de cada uno, no solo la responsabilidad del Estado”, remarcó.

Fantoni explicó que la actividad en Quimilí se mantendrá como hasta ahora, dado que no existen en la ciudad casos positivos ni sospechosos, aunque advirtió que habrá controles para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria.

“No queremos que nos pase lo que está sucediendo en la Capital, donde hay tanta gente infectada por una sola persona que reunió con muchos otros en distintas ocasiones. Les pedimos que tomen conciencia de los riesgos. Por un solo señor hay más de 1500 personas aisladas, se hicieron más de 200 test y ya son 24 los casos positivos en apenas dos días. Imaginen si esto se propaga. Sería una situación muy difícil, especialmente para las personas con riesgos en su salud. Debemos cuidarnos, hoy más que nunca”, remató.