La comuna capitalina convoca a jóvenes para el mundo del trabajo

30/08/2020 - 02:35 Pura Vida

La Municipalidad de la Capital, a través de su Oficina de Empleo, convoca a jóvenes a realizar su inscripción o actualizar datos para adherirse al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

Este programa está destinado a brindar un conjunto de prestaciones integradas de apoyo a la construcción e implementación de un proyecto formativo y ocupacional cuyo objetivo es generar oportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes.

Un equipo de tutores asesora y capacita a jóvenes en busca de su primer empleo y realiza cursos de introducción al mundo del trabajo y Club de Empleo para acompañar cada proyecto formativo y ocupacional, con la posibilidad de realizar prácticas de entrenamiento laboral en empresas y comercios de ciudad Capital.

Los requisitos son: estar desocupado/a; tener entre 18 a 24 años; no percibir otro programa nacional (AUH, Progresar, Pensiones No Contributivas, etc.). Por informes, enviar mensajes al 3855-

958791 / 3854-760349/ 3855-177309 y al mail daniela edith37@hotmail.com para concertar entrevista laboral.l