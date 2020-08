Nito Mestre reveló secretos del icónico dúo Sui Generis

30/08/2020 - 20:41 Pura Vida

Nito Mestre reveló que a 45 años de Adiós Sui Generis, los conciertos que pusieron punto final al popular dúo que conformó con Charly García, “rondó la idea de seguir”, pero que el hecho de haber anunciado una separación, hizo imposible dar “marcha atrás”.

“El Luna Park era la despedida para el público porteño y alrededores, pero nos quedaban shows en Rosario, Córdoba, el sur. Había salido todo tan bien que Charly, mitad en broma, pero bastante en serio me dio: ‘¿Y si seguimos?’. Pero ya habíamos hecho el ‘Adiós...’ y no se podía volver atrás. En esa época, te separabas y te separabas. No había marcha atrás”, contó.

Pero aunque destacó que “los conceptos morales y éticos” de la época no dejaban espacio para la especulación comercial, Nito remarcó que una eventual continuación del proyecto “hubiera sido sincera” por el clima imperante desde los ensayos para la despedida en el Luna Park.

¿Cuál es la primera sensación que lo atraviesa, a nivel artístico, cuando recuerda esos conciertos?

Las veces que escuché el disco me llamó la atención que, a pesar de estar grabado en cinta, que no había corrección posible y pese al sonido de la época, estaba bastante bien. Está bien tocado, no hay pifies, está bien cantado. A pesar de todo lo que había en contra, porque el monitoreo de la época era extremadamente pobre, había mucha gente, los nervios, estaban las cámaras que filmaban la película. Todo estresante. Pero, sin embargo, se escucha muy bien considerando esos factores. Tengo un buen recuerdo de eso. En mi cabeza estaba la idea de que era la fecha fuerte de la despedida, pero sabiendo que no era el último show porque quedaban otros por el interior. Y también fue muy divertido después, cuando hicimos como un video de ‘Mr. Jones’ para la película. Había un vestuario y cada uno eligió la vestimenta para el personaje que quería. Ahí pasó algo gracioso porque yo me disfracé de abuela y había una chica que conocíamos que no logró reconocerme cuando pasé al lado de ella.

¿Cómo recuerda la experiencia de ofrecer un show mientras eran grabados para una película?

A las cámaras no les presté atención. Apenas dos minutos al empezar, pero era tan fuerte lo del público que me olvidé de las cámaras. Era más impactante ver la multitud que un tipo con una cámara. Incluso, antes de entrar estaba la responsabilidad de estar bien enfocado porque iba a quedar grabado, que esté todo bien, medir la distancia del micrófono, que no sature, cantar afinado, pero con la gente me olvidé de todo.

A 45 años de su final, ¿cómo analiza el legado dejado por Sui Generis?

Creo que abrió el camino a hacer más popular el rock, que entre más en todos lados. La prueba es que hay un proyecto en YouTube que se llama ‘América canta Sui’, en donde artistas de todas las edades, desde distintos países, manda versiones de temas de Sui. Te digo que algunas hasta están mejores que las originales. El 95 por ciento de la gente que participa son pibes de 16 o 17 años. Ahí está el reflejo de lo que dejó Sui. Somos la banda que más vigencia tiene.

Marcó un hito en el devenir del rock argentino

Ante una audiencia que superó las 25.000 personas, una cifra inédita hasta el momento para un grupo local de rock, Sui Generis, que se erigió como una banda clave de la escena local, se despidió con dos memorables funciones realizadas el 5 de septiembre de 1975, en el estadio Luna Park, inmortalizadas en un disco en vivo y una película documental de culto para los fans.

Adiós Sui Generis marcó un hito en el devenir del rock argentino, tanto por su significado artístico en la historia del movimiento local y por dar cuenta de un nivel de masividad impensado, como por erigirse como un símbolo del ‘final de la inocencia’ ante la noche negra que se avecinaba en la historia de nuestro país.